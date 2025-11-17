Tarım destekleri artırılsın kredi borçları ertelensin

Emek Servisi

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde tarım emekçileri, girdi maliyetlerindeki fahiş artışlar ve gelir kayıpları karşısında seslerini yükseltti. Sarayköy Ziraat Odası’nın öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde, çiftçiler taleplerini dile getirdi.

Etkinliğe muhalefet temsilcileri ve demokratik kitle örgütleri destek verdi. Çiftçiler, gübre, mazot ve tohum gibi girdi fiyatlarının son bir yılda yüzde 50’den fazla artmasını ve ürün satış fiyatlarının enflasyonun gerisinde kalmasını protesto etmek için Sarayköy Ziraat Odası’nın çağrısıyla kapalı Pazar yerinde toplandı. Eyleme SOL Parti, CHP Denizli Milletvekilleri Şeref Arpacı ve Gülizar Biçer Karaca, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, Tüm Emekliler Sendikası üyeleri ve çeşitli demokratik kitle örgütleri katıldı.

Eylemde tüm tarımsal girdilerdeki fiyat artışlarının çiftçilerin omuzlarındaki yükü ağırlaştırdığı belirtildi. Alın teriyle yapılan üretimin artan maliyetler karşısında kazanca dönüşmediğini ifade eden çiftçiler, çoğu üreticinin zararı göze alarak tarla ekimi yaptığını kaydetti.

Eylemde konuşan Sarayköy Ziraat Odası Başkanı İbrahim Yiğit, şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada, ülkemizin üretim gücünün bel kemiği olan çiftçilerimizin karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkat çekmek ve çözüm çağrımızı bir kez daha güçlü bir şekilde dile getirmek için toplandık. Tarım, sadece bir sektör değil, gıda güvenliğinin, kırsal kalkınmanın ve milli ekonominin temel dayanağıdır. Ancak ne yazık ki son yıllarda çiftçilerimiz, üretimi her geçen gün daha da zorlaştıran ciddi sıkıntılarla mücadele etmektedir. Tohumdan gübreye, mazottan ilaca kadar tüm tarımsal girdilerde yaşanan yüksek fiyat artışları, üreticilerimizin omuzlarındaki yükü taşınamaz hale getirmiştir. Artan yem maliyetleri, enerji fiyatları ve üretim girdilerindeki kur odaklı yükseliş, üreticinin maliyet yapısını altüst etti. Bir kilo sütle bir kilo yem alamaz hale geldik. Süt fiyatı aylarca sabit kalırken yem fiyatları hızla yükseldi, sağmal inekler kesime gönderilmek zorunda kaldı.

Devletin sağladığı tarımsal desteklerin hem miktarı hem de dağıtım zamanlaması üretici açısından yeterli değildir. Ayrıca bazı desteklerin büyük işletmelere yönelmesi, küçük çiftçilerin rekabet gücünü azaltmaktadır” ifadelerini kullandı.

***

ÜRETİCİLER TALEPLERİNİ SIRALADI

Çiftçiler, kredi borçlarının ertelenmesini ve faizlerinin silinmesini talep etti. Üretici borçlarının yapılandırılmasını, faiz oranlarının düşürülmesini ve tarımsal kredi faizlerinin sıfırlanmasını istediklerini dile getiren çiftçiler, şu talepleri sıraladı:

•Tarım destekleri zamanında ve kanunda belirtilen miktarlarda ödensin

•Su yönetimi ile modern sulama yöntemleri yaygınlaştırılsın, damla sulama ve yağmurlama gibi verimli sistemlere yatırım yapılsın

•Genç ve kadın üretici destekleri artırılsın, özel teşvikler, eğitim programları ve hibe destekleri verisin

•Kooperatifleşme teşvik edilsin,