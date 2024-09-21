Tarım-GFE katlanarak büyüdü

Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Buna göre, endeks, temmuzda bir önceki aya kıyasla %3,42, geçen yılın aralık ayına göre %20,65, geçen yılın aynı ayına kıyasla %41,6 ve 12 aylık ortalamalara göre %43,76 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3,61, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,32 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 39,82, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 53,06 yükseliş görüldü.

Yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar, %81,82 ile veteriner harcamaları, %76,22 ile diğer mal ve hizmetler olarak hesaplandı. Buna karşılık, yıllık artışın en düşük gerçekleştiği alt gruplar, yüzde 22,84 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 25,99 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

Aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 12,37 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 4,85 ile diğer mal ve hizmetler olarak belirlendi. Aylık en fazla düşüş gösteren alt gruplar yüzde 0,15 ile hayvan yemi, yüzde 0,93 ile veteriner harcamaları oldu.