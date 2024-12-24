Tarım-GFE yüzde 32,5 arttı

Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,75, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 27,92, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 42,03 yükseldi.

Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 31,03, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 42,35 yükseliş görüldü.

Yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 64,81 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 60,13 ile veteriner harcamaları oldu. Aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar yüzde 5,32 ile hayvan yemi, yüzde 3,26 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak belirlendi.