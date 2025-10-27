Tarım havzasına çelikhane: Kartepe kansertepe olmasın!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi'ndeki 300 bin metrekarelik alana yapılmak istenen ve daha önce yargı kararı ile durdurulan haddehane projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca verilen 'ÇED olumlu kararı' bölge halkı ve yaşam savunucularının tepkisine neden oldu.

Yılda 4 milyon ton sıvı çelik üretimi yapacak haddehanenin tarım arazilerine zarar vereceği, hava kirliliğini artıracağını ve ciddi sağlık sorunlarına da yol açacağını belirten yaşam savunucuları ve bölge halkı, çadır kurarak direniş başlattı.

4 MİLYON SIVI ÇELİK

Kartepe’de 24 bini devlet arazisi olmak üzere 300 bin metrekarelik arazi üzerine kurulacak olan dev fabrika, yılda 4 milyon ton sıvı çelik üretimi ve 3 milyon 500 bin ton haddeleme kapasitesi ile çalışacak. Uzunbey Mahallesi’ne yapılacak olan haddehane tesisin bölgede en az 30 yıl hizmet vereceği kaydedildi. Haddehanenin ciddi sağlık sorunlarına da yol açacağını belirten yaşam savunucuları ve bölge halkı, çadır kurarak direniş başlattı.

Söz konusu projesinin hayata geçmesi durumunda Kartepe'nin en değerli toprakları, doğal zenginlikleri, arıcılığı ve turizminin de tehdit altında olaçağını söyleyen yaşam savunucuları, "Projenin hayata geçmesiyle günlük 700-800 TIR bu bölgeden geçece. Bu trafiği ve hava kirliliğini de artıracak" dedi.

"KENT ZEHİRLENECEK"

Kocaeli Çevre Savunması aktivisti ve ekolojist Çetin Güzel, haddehanenin yapılacağı yerin tarım yapılan havzanın içinde olduğunu anımsatarak, "Bu projenin tehlikeli yanı şu: Hurda, demir eritilmesi sırasında, bu maddelerin üzerindeki pas, yağ gibi zehirler açığa çıkacak. Hurdalar yurt dışından veya başka yerlerden gelecek. Onların üzerinde nükleer atıklar var mı, kimsayal atıklar var mı tabi ki sıkıntılı süreç. Hurda eritmesi sırasında da çok büyük kimyasallar açığa çıkıyor. Şehrin tam içindeki bu fabrikadan çıkan zehirler kente gidecek. Dilovası'nda aynı tarz üretim yapan Çolakoğlu ve Diler Demir Çelik fabrikaları var. Onların bacalarından sürekli dışarıya pompalanan kimyasal buharlar çevreyi mahvetti. Bu durumun benzeri burada da yaşanacak" dedi.

"SU SORUNU ARTACAK"

Kocaeli'nde su sorunu olduğunu ve proje ile birlikte bunun artacağını belirten Güzel "Bu proje kapsamında yüksek derecede soğutma içinde su kullanılacak. Düz ve hava akımları dört taraflı olduğu için bütün bu kimyasallar şehrin üzerine püskürtülecek. Bir taraftan su sorunu artacak, diğer yandan ciddi sağlık sorununa sebep verecek. Bu proje burada yapılmamalı" diye konuştu. Proje alanında çadır kurduklarını ve direnişe başladıklarını söyleyen Güzel "Kocaeli Çevre Platformu, Kartepe Çevre Platformu ve yaşam savunucuları ile birlikte nöbete başladık. Kartepe 100 bin insanın yaşadığı bir bölge, proje buradaki tüm insanları zehirleyecek" dedi.

NE OLMUŞTU?

Yıldızlar Yatırım Holding’in çelikhane ve haddehane tesisi projesi, ilk kez 2022’de gündeme gelmişti. Yapılan itirazlar sonucu ÇED toplantıları iki kez iptal edilmiş ve projede revizyona gidilmişti. 2023 yılında şirket, yeniden başvuruda bulunmuş ve proje yaklaşık 3 ay boyunca İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nda kalarak ÇED olumlu kararı almıştı. Karar üzerine CHP Kocaeli İl Örgütü tarafından söz konusu projenin iptali için dava açmış ve proje iptal edilmişti. İptalin ardından Yıldız Demir Çelik Sanayi A.Ş. bir kez daha ÇED raporu hazırlamıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 18 Ekim 2025 tarihinde projeye onay verdi.