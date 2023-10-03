Tarım işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı, 7 işçi yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde tarım işçilerinin taşıyan midibüsün karıştığı kazada 7 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Kefeli Mahallesi’nde meydana geldi. Kazada, içerisinde 29 tarım işçisinin bulunduğu A.A.’nın kullandığı 80 ABR 854 plakalı midibüs henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yarı akar durumdaki kanala devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada 7 işçi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.