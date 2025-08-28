Tarım işçilerini taşıyan minibüs hafif ticari araçla çarpıştı: 1 can kaybı, 13 yaralı
İzmir'in Kemalpaşa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücülerden Veysi Ekin hayatını kaybederken servis minibüsündeki sürücü ve 12 işçi yaralandı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsünün hafif ticari araçla çarpıştığı kazada sürücülerden Veysi Ekin (45) hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu üzeri Armutlu Yolu üzerinde meydana geldi. İzmir yönünden Turgutlu yönüne ilerleyen Mehmet Budak (49) yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Veysi Ekin (45) yönetimindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Veysi Ekin’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 12 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara Karayolu'nun Turgutlu-İzmir yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.