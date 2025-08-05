Tarım işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 can kaybı, 4'ü ağır 18 yaralı

Sivas'ta meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı.

Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. 4'ü ağır 18 kişi yaralandı. Yaralılar hava ambulansı ve kara ambulansı ile Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 04.55 sıralarında, Sivas'ın Suşehri ilçesi Geminbeli Geçidi Şarköy mevkiinde meydana geldi.

Urfa'dan Ordu'ya seyir halinde olan ve içinde fındık işçileri bulunan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.