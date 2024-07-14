Tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 12 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde’den Mersin istikametine giden ve içerisinde tarım işçilerinin bulunduğu İ.G yönetimindeki 31 AEC 262 plakalı servis aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Damlama mevkiinde yağışlı havada sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.

Kazada araç içerisinde sıkışan bir işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 12 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla yakındaki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.