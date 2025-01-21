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Tarım işçilerini taşıyan pikap uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

Aydın'da, işçileri taşıyan pikabın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 21.01.2025 13:47
  • Giriş: 21.01.2025 13:47
  • Güncelleme: 21.01.2025 13:51
Kaynak: DHA
Tarım işçilerini taşıyan pikap uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı
Fotoğraf: DHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin hasadına giden işçileri taşıyan pikabın uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü. 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 09.30 sıralarında kırsal Bekirler Mahallesi Sakaralan Mevkii’nde meydana geldi. Zeytin hasadına giden işçileri taşıyan 68 yaşındaki İbrahim Astepe'nin kullandığı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücü İbrahim Astepe’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan tarım işçileri H.U., M.Ç., H.Ç., C.Ç., M.U. ve T.U. ise Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İbrahim Astepe’nin cenazesi ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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