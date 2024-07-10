Tarım işçisi kadınların şartları düzeltilmeli

Ekonomi Servisi

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Altunhisar ilçesinde yazlık patates hasadında çalışan kadın tarım işçilerini ziyaret etti. Gürer, işçilerin güvencesiz, düşük ücretle ve ağır şartlar altında çalıştıklarına dikkat çekti.

Gürer’e geçinemediklerini anlatan kadın tarım işçileri, aldıkları günlük 700 TL ile gıda, elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarını dahi zor karşıladıklarını belirttiler. Fiyat artışlarının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden işçiler, çarşıya pazara çıktıklarında istedikleri ürünü alamadıklarını ve çocuklarının isteklerini karşılayamadıklarını söylediler. Kadın tarım işçilerinin daha iyi çalışma koşullarına sahip olması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kadınlarımız, sosyal güvenceden yoksun, düşük ücretle ve ağır şartlar altında çalışmaktadır. Bu durum kabul edilemez. Kadın tarım işçilerimizin yevmiyelerinin artırılması, sosyal güvencelerinin sağlanması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda hükümet ve ilgili kurumların acilen adım atması zorunludur.” Gürer, kırsalda tarımla uğraşan kadınların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir kanun teklifi de sundu.