Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tarım Kredi'de yolsuzluk: Müdür tutuklandı

Muğla Menteşe'de Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü olarak görev Mustafa Koca zimmet suçlamasıyla tutuklandı.

Güncel
  • 05.01.2026 17:45
  • Giriş: 05.01.2026 17:45
  • Güncelleme: 05.01.2026 17:48
Kaynak: DHA
Tarım Kredi'de yolsuzluk: Müdür tutuklandı
Fotoğraf: DHA

Muğla'da Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mustafa Koca, 2 milyon 836 bin TL'yi zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Menteşe ilçesinin Göktepe Mahallesi’nde Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü olarak görev yapan Mustafa Koca hakkında, toplam 2 milyon 836 bin 142 lira 91 kuruşu zimmetine geçirdiği iddiasıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Koca, işlemlerinin ardından sevk edildiği Muğla Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BirGün'e Abone Ol