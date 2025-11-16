Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin ismi değişti

Yönetim kadrosu itibarıyla “AKP’nin çiftliği” olarak nitelendirilen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin ismi "KOOP Market" oldu.

"KOOP Market"in yeni marka kimliği basın toplantısında tanıtıldı.

Toplantıya, Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli ile Tarım Kredi KOOP Market Genel Müdürü Şevket Varol Halepli'nin yanı sıra Tarım Kredi Grubu yöneticileri katıldı.

Halepli toplantıda yaptığı konuşmada, "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında hizmet gösteren Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bugünden itibaren yeni adıyla KOOP Market markasıyla hizmet vermeye devam edecek." dedi.

Yaklaşık 6 ay öncesinde markanın yenilendiğini söyleyen Halepli, "Peyderpey yeni açtığımız mağazalarda veya yenilediğimiz mağazalarda eski Tarım Kredi Kooperatif Marketleri logosunu değiştiriyoruz. Bu değiştirme işlemini sadece yeni marketlerimizde ve yenilediğimiz marketlerde yapacağız. Hiçbir şekilde eski marketlerimizin tabelalarını değiştirmeyeceğiz." diye konuştu.