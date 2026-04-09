Tarım Kredi’de 1,5 milyonluk maaş iddiası: ‘Hatırlı kişiler’ tweet sildirdi

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın aylık geliriyle ilgili iddiaların yankıları sürüyor.

İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Fuat Uğur, Tarımdan Haber’in gündeme getirdiği "1,5 milyon liralık maaş" iddiasını X hesabı üzerinden sordu.

Uğur, açıklama beklerken 'hatırlı kişilerin' devreye girmesi üzerine paylaşımlarını kaldırmak zorunda kaldı.

Uğur, sosyal medya hesabından Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın aylık gelir kalemlerini paylaşarak, “Bu doğru mu?” sorusunu yöneltti.

Paylaşımın kısa sürede gündem olurken, Aydın’ın doğrudan açıklama yapmak yerine "hatırını kıramayacağı kişileri" araya sokarak paylaşımın kaldırılmasını istediğini belirten Fuat Uğur, şu sözlerle tepki gösterdi:

"Yaptığı en hafif deyimiyle ayıp; gerçeği saklamak için kaçmak ve baskı yapma girişimi. Oysa yol yordam belli; telefonumu bulup aramak ve açıklama yapmak. Doğru mu değil mi? 1,5 milyon lira maaş alıyor musunuz, almıyor musunuz? Bu kadar basit.”

Uğur, bu sert eleştirinin ardından her iki paylaşımını da kısa bir süre sonra kaldırdı.

FUAT UĞUR SİLİNEN PAYLAŞIMINDA NE YAZMIŞTI?

Fuat Uğur, Hüseyin Aydın'ın maaşıyla ilgili skandal iddialara dayanamayarak, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

“Bu doğru mudur? Tarımdan Haber adlı haber sitesinden Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın maaşı 1,5 milyon liraya geliyormuş. Geçen yılı birkaç milyar liralık zararla kapatan kurumun Aydın’ın maaşına ilave olarak 155 bin lira huzur hakkı aldığı bildiriliyor. Dahası da var iddialara göre; Merkez Birliği maaşı, ikramiyeler, teşvikler ve Razi şirketinden aylık 10 bin Euro huzur hakkı. Tüm kalemler toplandığında Aydın’ın aylık gelirinin 1,5 milyon TL seviyesine ulaştığı tahmin ediliyor.”