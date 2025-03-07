Tarım Kredi’de faiz kıskacı

İktidarın, Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizi perdelemek amacıyla görevler yüklediği kamu kuruluşları arasında yer alan Tarım Kredi Kooperatifleri’ne bağlı şirketler, faiz batağına saplandı. Kooperatifin yedi iştirakinin 2024 yılında faiz için yaptığı ödemenin 1,3 milyar TL’yi aştığı öğrenildi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne bağlı şirketlerin 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 dönemine yönelik mali tabloları hazırlandı. Şirketlerin yıllık bilançoları, dudak uçuklatan faiz giderlerini gözler önüne serdi.

BirGün’ün ulaştığı Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerine yönelik bağımsız denetim raporlarına göre, yedi şirketin 2024 yılında faiz gideri 1 milyar 305 milyon 921 bin 310 TL olarak gerçekleşti. Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret, 481 milyon 846 bin 698 TL ile en yüksek faiz giderine imza atan Tarım Kredi Kooperatifi iştiraki oldu.

REKOR ÖDEME

Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret isimli iştirakin ardından 481 milyon 846 bin 698 TL’lik faiz gideri ile Tarım Kredi Et Ürünleri Anonim Şirketi, ikinci sırada yer aldı. Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret ve Tarım Kredi Et Ürünleri ile birlikte kooperatif iştiraki yedi şirketin 2024 yılındaki faiz giderleri ise şöyle sıralandı:

• Tarım Kredi Et Ürünleri: 481 milyon 846 bin 698 TL

• Tarım Kredi İmece Plastik: 108 milyon 874 bin 274 TL

• Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret: 627 milyon 904 bin 40 TL

• Tarım Kredi Tohumculuk: 11 milyon 226 bin 327 TL

• Tarım Kredi Lojistik: 10 milyon 646 bin 291 TL

• Tarım Kredi Holding: 56 milyon 146 bin 142 TL

• Tarım Kredi Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk: 9 milyon 277 bin 538 TL