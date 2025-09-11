Tarım, orman ve meralar hedefte

Ebru ÇELİK

İktidar izniyle tarım alanları, meralar, ormanlar ve yaşam alanları gözden çıkarılmaya devam ediyor. Karaman’dan Bolu’ya, Kapadokya’dan Türkiye’nin dört bir yanına yayılan yeni projeler, köylülerin geçim kaynaklarını, doğanın ekosistemini ve sağlığı doğrudan tehdit ediyor. Kamuoyunda işgal yasası olarak adlandırılan, sermayenin doğa talanının önünü açan yönetmelik değişikliğiyle birlikte maden projeleri her geçen gün katlanarak artıyor.

Karaman’da Ramazan İnşaat Malzemeleri Taşımacılık Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütülmek istenen ariyet ocağı için ÇED süreci başlatıldı. Proje bölgedeki köylülerin geçim kaynaklarını tehdit ederken tarım arazileri ve meralık alanlar doğrudan hedef alınıyor. ÇED dosyasına göre, 7,85 hektarlık alanda yılda 400 bin ton kum çıkarılması planlanıyor. En yakın tarım arazileri 550 metre mesafede, Ağızboğaz Köyü merkezi ise sadece 1,5 kilometre ötede bulunuyor.

Projenin çevresel etkileri arasında en dikkat çekeni toz emisyonu. Dosyadaki hesaplamalara göre yalnızca nakliye sırasında saatte yaklaşık 2 kilogram toz meydana gelecek. Bu tozun tarım ürünlerine, hayvancılığa ve köylülerin sağlığına ciddi zararlar vereceği belirtiliyor. Ayrıca iş makinelerinin gürültüsü, kamyon trafiği ve atık yağların doğaya sızma riski de raporda yer alıyor.

ORMANLIK ALANA TAŞOCAĞI PROJESİ

Bolu Valiliği, köy yollarına malzeme sağlayacak ancak bölgedeki yaşam alanlarını ve doğal ekosistemi tehdit edecek proje için ÇED süreci başlattı. Bolu’nun Göynük ilçesi Çamlıca köyünde, Bolu Valiliği İl Özel İdaresi tarafından 9,95 hektarlık ormanlık alanda 1(A) Grubu Ariyet Ocağı açılması planlanıyor. Yıllık 37 bin ton üretim kapasitesine sahip ocakta 33 yıl boyunca açık işletme yöntemiyle kömür ve linyit çıkarılacak.

Toplam 2 milyon 250 bin TL bedelli proje için hazırlanan dosyaya göre çıkarılacak malzeme KÖYDES kapsamında köy yolları, köprü ve altyapı çalışmalarında kullanılacak. Ancak proje sahası, orman arazisi üzerinde bulunuyor. Çamlıca köyüne yalnızca 2,1 km mesafede olan ocak, Suluca, Mezarlık ve Kuzu dereleri ile aynı havza içerisinde yer alıyor.

Yetkililer, “Orman izinleri alınacak, dere yataklarına zarar verilmeyecek” taahhüdünde bulunsa da, projenin çevresel etkileri dikkat çekiyor. Raporda, topografyanın bozulacağı, orman ekosisteminin yok olacağı, flora ve fauna çeşitliliğinin zarar göreceği açıkça belirtiliyor.

TARIM ARAZİSİNE MADEN DARBESİ

Kapadokya’nın verimli toprakları, yeni bir madencilik projesiyle karşı karşıya. Nevşehir Merkez Nar Yeni Mahallesi’nde Kapadokya Kum Madencilik Tic. Ltd. Şti., 7 bin 818 metrekarelik tarla vasıflı arazide yıllık 395 bin ton kapasiteli yıkama-eleme tesisi kurmak için ÇED gerekli değildir kararı verildi. Toplam 8 milyon 610 bin TL yatırım bedelli proje, “tarla” niteliğindeki tarım arazisini sanayi sahasına dönüştürecek. Proje alanına en yakın yerleşim yeri 60 metre mesafedeki bağ evi.

Şirket, suyun kapalı devre kullanılacağını, toz ve gürültüye karşı önlemler alınacağını öne sürüyor. Ancak proje sahasının tarım alanı olması, doğal yaşamı, tarımsal üretimi ve yöre halkının sağlığını tehdit etme potansiyeli taşıyor.