Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz: "Agrobay’a davet, emeğe ihanettir"

İlayda SORKU

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından düzenlenen tarım toplantısında, sendikalı işçileri işten çıkaran Agrobay Seracılık’ın yer alması tepkilere yol açtı. Kapalı ve davet usulü yapılan toplantıya Agrobay’ın katılması üzerine açıklama yapan Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, “İzmir’in emeğe ve doğaya bakışı bu davetle ortaya kondu” dedi.

Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, İzmir Planlama Ajansı’nın düzenlediği tarım toplantısının kamuya açık olmadığını ve yalnızca davetle katılım sağlandığını hatırlattı. Toplantıya Agrobay Seracılık’ın da davet edildiğini söyleyen Kocagöz, şirketin yapılan sunumlarda “örnek işler yaptığı” şeklinde lanse edildiğini aktardı. Kocagöz, “Sendikalı işçilere düşmanlık eden, maaş ve tazminatlarını ödemeyen, aylarca işçilerin hakkını gasp eden bir şirketin böyle bir toplantıya katılması kabul edilemez” dedi.

"İZMİR’İN TARIMINA İHANET"

“Tarımın geleceğine dair bir toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından davet edilmesi İzmir'e de, İzmir tarımına da, İzmir'in emek kamuoyuna da bir ihanettir” diyen Kocagöz, Agrobay’ın toplantıya Başkanlık tarafından doğrudan davet edildiğini söyledi.

Daha önce şirketin Bergama’daki seralarında çalışan kadın işçiler, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmış, uzun süreli bir direnişe başlamıştı. Ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel de direniş alanını ziyaret etmiş, Agrobay yöneticilerinden Arzu Şentürk’le görüşmüştü. Bu görüşmenin ardından Şentürk’ün sosyal medyada Özel’e yönelik ‘seni kahraman yaptırmayacağım, kahramanlık peşindesiniz’ şeklinde paylaşımlar yaptığını hatırlatan Kocagöz, BirGün’e şunları aktardı:

“Kamuoyuna yansımış bir mücadele var ve en nihayetinde yargı tarafından da şirketin haksız olduğu kanıtlanacak bir durum var. Davaları kazanmaya da başladık. Dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi davet ederek, tarıma bakışını da emeğe bakışını da doğamıza bakışını da bir ölçüde göstermiştir. Biz umuyoruz bunun bir hata olduğuna dair bir tavır alıp kamuoyuna bununla ilgili bir açıklama yapar” diye konuştu.