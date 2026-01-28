TARIM TAKVİMİ 2026 | Mart Ayında Neler Yapılır?

Tarımda ilkbaharın habercisi olan Mart ayı, üreticiler için yoğun ve kritik bir dönemi ifade eder. Mart ayında tarımda neler yapılır? sorusu; tarla ziraatinden hayvancılığa, meyvecilikten arıcılığa kadar pek çok alanda planlama gerektirir. Toprak işlemeden ekime, budamadan aşılama çalışmalarına kadar birçok faaliyet bu ayda hız kazanır.

MART AYINDA TARLA ZİRAATİ ÇALIŞMALARI

Mart ayında her türlü tarla ziraati için toprak işlemesine devam edilir. Toprak işleme ile birlikte gübreleme yapılır. Kaymak bağlamış tarlalar tırmık ve kazayağı ile kırılarak toprak kabartılır, bu sayede hububatta kardeşlenme desteklenir.

Güzlük ekim yapılan alanlarda ikinci azot uygulaması gerçekleştirilir. Yazlık hububat ekimi sürerken, iklimi uygun bölgelerde çayır-mera ve yem bitkilerinin ekimi yapılır. Aynı zamanda tütün fidelikleri kurulmaya başlanır ve pamuk ekimi için hazırlıklar tamamlanır.

Sulanabilir sahalarda cansuyu verilirken, tarlalarda biriken fazla suyun mutlaka tahliye edilmesi gerekir. Güzlük ekilmiş hububatta zararlı ve hastalıklara karşı mücadeleye bu ayda özel önem verilmelidir.

MART AYINDA MEYVECİLİKTE YAPILACAKLAR

Toplu meyvecilik kurulacak alanlar ile mevcut bahçelerde toprak sürümü ve gübreleme işlemleri yapılır. Birçok bölgede fidan dikimine Mart ayında da devam edilir.

Meyve ağaçlarında budama çalışmaları sürerken, aşılama işlemleri de devam eder. Ilık bölgelerde sert çekirdekli meyveler çiçek açabileceği için don riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Yeni kurulan meyve bahçelerine cansuyu verilmesi büyük önem taşır.

Zararlı ve hastalıklarla mücadele bu ayda da sürdürülmelidir. Özellikle armut göz kurdu, püseron ve zeytin güvesine karşı önlem alınmalıdır. Turunçgillerin hasadı devam ederken, ürünler ambalajlanarak piyasaya arz edilir.

MART AYINDA SEBZECİLİK FAALİYETLERİ

Seralarda turfanda domates, hıyar ve kabak gibi sebzelerin hasadına devam edilir. Sıcak ve ılık yastıklara ekilmiş sebzelerde birinci şaşırtma işlemleri yapılır.

Sebze bahçelerinin toprak işleme çalışmaları sürdürülür, gübreleme yapılarak ekime hazır hale getirilir. Domates, biber ve patlıcan fideleri yavaş yavaş tavalara alınır.

Şaşırtılan ve tavaya alınan fidelere cansuyu verilir. Şaşırtma yapılmamış alanlarda çapalama yapılmalıdır. Özellikle bakla ve bezelyelerde çapalama çalışmaları Mart ayında başlar.

MART AYINDA BAĞCILIK ÇALIŞMALARI

Bağ kurulacak alanlarda ve mevcut bağlarda toprak işleme ve gübreleme devam eder. Köklü ve köksüz bağ çubuğu dikimi bu ay boyunca sürdürülür.

Don tehlikesi olmayan bölgelerde bağ budamasına Mart ayı içinde son verilir. Don riski bulunan alanlarda ise budama için donların geçmesi beklenmelidir. Ilıman ve mutedil iklimli bölgelerde aşılama çalışmalarına başlanır.

Hastalık ve zararlılarla mücadele ihmal edilmemelidir. Soğuk bölgelerde omcalar, gözler patlamadan önce bordo bulamacı ile yıkanmalıdır.

MART AYINDA HAYVANCILIK

Bazı bölgelerde hayvanlar meraya çıkmaya başladığı için ahır işleri azalır. Ancak Doğu Anadolu bölgelerinde ahır temizliği, havalandırma ve dezenfeksiyon çalışmaları devam eder.

Meraya çıkarılan hayvanlara ek yem verilmesi gerekir. Ahırda kalan hayvanların yemlenmesi ve bakım işleri düzenli şekilde sürdürülmelidir. Devam eden doğumlar için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır.

Meraların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte mera ıslah çalışmaları yapılır. Nöbetleşe otlatma sayesinde meralar korunur ve daha uzun süre verimli şekilde kullanılabilir. İlkbaharla birlikte görülebilecek salgın hastalıklara karşı koruyucu aşılar uygulanır.

MART AYINDA TAVUKÇULUK

Kümeslerde bakım, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sürdürülür. Kümes pencereleri kedi, köpek, tilki, sansar ve kuşların girişini engelleyecek şekilde kafes teliyle kapatılmalıdır.

Kuluçka mevsimi başladığı için bu döneme özel çalışmalar hız kazanır. Damızlığa uygun yumurtalar seçilerek üretim yapılır.

Beslenmede özellikle yeni çıkan civcivlere önem verilir ve büyümeyi destekleyen yemler tercih edilir. Tavuk hastalıklarına karşı koruyucu aşı ve önleyici ilaç uygulamalarına devam edilir.

MART AYINDA ARICILIK

Arıların bazı bölgelerde dışarı çıkmaya başlamasıyla birlikte kovan bakım işleri hızlanır. Kovan çerçeveleri tamir edilir, küflü ve kırık çerçeveler yenileriyle değiştirilir.

Arılar bal toplama faaliyetine başladığından, arıcılık malzemelerinin çalışır durumda olması gerekir. İlkbahar temizliği yapılarak kovanlarda hastalık oluşmasının önüne geçilir ve gerekli ilaçlar uygulanır.

Mart ayında tarımda en önemli işler nelerdir?

Mart ayında toprak işleme, ekim, gübreleme, budama, aşılama ve hayvan bakım çalışmaları ön plana çıkar.

Mart ayında hangi ürünler ekilir?

Yazlık hububatlar, yem bitkileri, tütün fideleri ve pamuk ekimi Mart ayında başlatılır.

Mart ayında hayvancılıkta nelere dikkat edilmelidir?

Doğumlar, mera geçişi, ek yemleme ve hastalıklara karşı koruyucu aşılar Mart ayında büyük önem taşır.

Tarım Takvimi 2026 Mart ayı, üreticiler için yılın en hareketli dönemlerinden biridir. Doğru zamanda yapılan tarla, bahçe ve hayvancılık çalışmaları; verim, kalite ve sürdürülebilirlik açısından belirleyici olur. Mart ayında planlı ve bilinçli hareket etmek, sezonun geri kalanında başarılı bir üretimin temelini oluşturur.