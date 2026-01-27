Tarım Takvimi: Ocak Ayında Neler Yapılır? (2026 Güncel)

Kış mevsiminin en önemli aylarından biri olan Ocak, tarımsal faaliyetlerin planlama ve hazırlık aşamasının yoğunlaştığı bir dönemdir. “Ocak ayında tarımda neler yapılır?”, “tarım takvimi ocak ayı” ve “kış aylarında tarımsal faaliyetler” gibi aramalar bu dönemde öne çıkmaktadır. 2026 yılı için güncel bilgilerle hazırlanan bu haberde, tarla ziraatinden hayvancılığa kadar tüm alanlarda Ocak ayı yapılacaklarını detaylı şekilde bulabilirsiniz.

OCAK AYI TARLA ZİRAATİ ÇALIŞMALARI

Ocak ayında tarla ziraatinde temel amaç, ilkbahar ekimlerine hazırlık ve mevcut ürünlerin korunmasıdır.

Toprak İşleme ve Gübreleme

Kışı ılık geçen bölgelerde ilkbaharda ekilecek tarlalar sürülür, açmalar yapılır.

Ekimle birlikte gübre verilmemiş alanlara gerekli gübre uygulamaları yapılır.

Kabarık tarlalar loğ denilen silindir taşlarla bastırılarak toprak sıkıştırılır.

Yeşil Gübreleme ve Bakım

Güney bölgelerde yeşil gübre amacıyla bakla ekimi yapılır.

Sık ekilmiş hububat alanlarında filizler hayvanlara yedirilebilir.

Ambarlarda ürünlerin korunması ve zararlılarla mücadele çalışmaları yürütülür.

OCAK AYINDA MEYVECİLİKTE YAPILACAK İŞLER

Ocak ayı meyve bakımı, bahar döneminin verimini doğrudan etkileyen kritik bir süreçtir.

Fidan ve Bahçe Bakımı

Fidan çukurları açılır, bahçe toprakları derin bellenir ve gübrelenir.

Ilıman bölgelerde fidan dikimi yapılır, zeytin fidanları toprakla buluşturulur.

Elma ve armut tohumları tavalara ekilir.

Budama, Aşılama ve İlaçlama

Zeytin ve turunçgillerde budama yapılır.

Kalem aşısı için hazırlıklara başlanır.

Tüm meyve bahçelerinde kış ilaçlaması uygulanır.

Hasat ve Muhafaza

Turunçgiller, muz ve hurma hasadı yapılabilir.

Ürünler ambalajlanır, pazarlama süreci devam eder.

Ambar ve depolarda uygun koşullarda muhafaza sağlanır.

OCAK AYI SEBZECİLİK ÇALIŞMALARI

Ocak ayında sebze ekimi ve bakım işlemleri, özellikle sera üretiminde önem kazanır.

Sera ve Sıcak Yastık Çalışmaları

Uygun iklimli bölgelerde sera sebzeciliği devam eder.

Sıcak yastık hazırlıkları yapılır, ay sonuna doğru tohum ekimi başlar.

Bazı sebze fidelerinde şaşırtma işlemi uygulanır.

Bakım, Sulama ve Mücadele

Geç kalmış bahçe belleme işleri tamamlanır.

Sera ve sıcak yastıklarda sulama, çapalama ve uç alma yapılır.

Zararlılara karşı mücadele çalışmaları yürütülür.

Kış Sebzeleri Hasadı

Lahana, kıvırcık salata, pırasa, ıspanak ve maydanoz hasadı yapılır.

Sebzeler soğuk hava depolarında muhafaza edilir.

Ambalajlanarak pazara sevk edilir.

OCAK AYI BAĞCILIK FAALİYETLERİ

Ocak ayında bağlarda bakım ve koruma çalışmaları ön plandadır.

Ilıman bölgelerde asma dipleri açılır, boğaz kökleri temizlenir.

Gübreleme yapılabilir, bazı bölgelerde derin krizme uygulanır.

Soğuk hava depolarında muhafaza edilen üzümler piyasaya sunulur.

OCAK AYI HAYVANCILIK ÇALIŞMALARI

Ocak ayında hayvancılık, ağırlıklı olarak barınak ve sağlık yönetimine odaklanır.

Ahırlar temizlenir, düzenli havalandırma sağlanır.

Hayvanlar dengeli yemlerle beslenir.

Doğum hazırlıklarına başlanır.

Koruyucu aşılar yapılır.

Ilıman bölgelerde hayvanlar meraya çıkarılabilir.

OCAK AYINDA TAVUKÇULUKTA YAPILACAKLAR

Kış şartlarında tavukçuluk faaliyetleri hijyen ve besleme ağırlıklıdır.

Kümesler düzenli olarak havalandırılır ve temizlenir.

Kuluçka hazırlıkları başlatılabilir.

Hayvanlara çeşitli ve uygun yemler verilir.

Hastalıklara karşı koruyucu aşılar uygulanır.

OCAK AYI ARICILIK ÇALIŞMALARI

Ocak ayında arıcılık, kolonilerin korunmasına odaklanır.

Kovan ağızları temizlenir ve havalandırma sağlanır.

Yem yetersizse toz şekerle besleme yapılır.

Kovan ve petekler sarsılmadan korunur.

Hastalık ve zararlılara karşı mücadele edilir.

Ocak ayında tarımda en çok ne yapılır?

Toprak hazırlığı, gübreleme, budama, sera üretimi ve hayvan bakımı ön plandadır.

Ocak ayında ekim yapılır mı?

Ilıman bölgelerde bakla, bazı sebzeler ve sera ekimleri yapılabilir.

Ocak ayı tarım için neden önemlidir?

Bahar ve yaz verimini belirleyen hazırlıkların büyük bölümü Ocak ayında yapılır.

Tarım takvimi Ocak ayı çalışmaları, üretimin sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahiptir. Tarla ziraati, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, hayvancılık, tavukçuluk ve arıcılık alanlarında yapılan doğru uygulamalar, 2026 sezonunda verimli ve sağlıklı bir üretimin temelini oluşturur.