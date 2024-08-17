Tarım tehdit altında: "Yüksek maliyet, ürün fiyatının düşüklüğü ve yetersiz destek"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kentte bir araya geldiği çiftçilerin sorunlarını "Yüksek maliyetler ve düşük ürün fiyatlarının köydeki tarım faaliyetlerini tehdit ettiğini, bölgenin tarımsal destek eksikliklerinin de sorunları derinleştirdiğini" sözleri ile aktardı.

Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Ovacık, Hüsniye ve Eminlik köyleriyle Kemerhisar kasabasında kahvelerde çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Tarla bitkileri ve sebze üretimiyle geçinen çiftçiler, yer altı sularının çekilmesi ve artan maliyetler nedeniyle zor günler yaşadıklarını, bu yıl sulama suyu sıkıntısının ürünlerin verimini etkilemesi nedeniyle ekonomik olarak zorlandıklarını söyledi.

"SORUN KURAKLIK VE YETERSİZ SULAMA"

Köydeki üreticilerin bitkisel üretimden geçimlerini sağladıklarını belirten Ömer Fethi Gürer, şunları söyledi:

"Köylerde buğday, arpa, pancar, lahana, fasulye ve mısır gibi ürünler üretiliyor. Bu yıl köylerde en önemli sorunlardan biri, kuraklık ve yetersiz sulama suyu ile ilgili yaşanan sıkıntılar çünkü yer altı suları giderek çekiliyor. Su erişimi sorunlu hale geldi ve maliyeti de yükseldi. Elektriğe gelen her zam üretime olumsuz yansıyor. Girdi maliyetlerinin artması yanında, su sorunu doğal olarak köyde üretimi sorunlu hale getiriyor. Bölgede içme suyunda da sorunlar var."

Gürer’e yaşadıkları su sorununu anlatan çiftçiler şunları aktardı:

"Ekim fazla, su az olunca çiftçi istediği suyu veremedi. Ekim yaptık, belli bir süre, 1-2 ay geçtikten sonra sular azaldı. İmkanı olmayan çoğu arkadaş bıraktı, masrafı çekip bıraktılar yani. Ekim yaptılar, su olmadığı için ürünü tarlada bıraktılar. Zaten yetişen ürün de satılmadı. 2 liraya, 2,5 liraya fide aldık; 3 lira lahananın kilosuna veriyorlar. Bundan üretici nasıl kar edecek, nasıl kazanacak? Çiftçi şu anda bitik durumda, sadece lahana da değil, bütün mahsullerde öyle. Arpa da buğday da, bütün mahsuller aynı. Girdi masrafları yüksek, sebze olarak zaten fiyatlar sıkıntılıydı. Şu an girdiler çok yüksek, bir de ürün satılmayınca milleti bitirdi."

"KAMUCU BİR ANLAYIŞLA HARKET EDİLMELİ"

Gürer, Türkiye'de tarımın sürdürülebilirliği için kamucu bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Burada hedeflenen şu, tüccara bırakılan bir piyasa tarımı yok ediyor. Kamucu bir anlayışla sürecin içinde devlet olacak" şeklinde konuştu.

Ömer Fethi Gürer, Niğde köylerindeki göç sorunuyla ilgili de "Bu bölgede nüfusun olduğu köylerden bir kaç köy kaldı, çoğu köyde artık nüfus düştü. Son olarak göç de veriyor, bir taraftan tarımda sorunlar da yaşanıyor. Emekli olanlar da emekli maaşı yetmiyor diye dert yanıyor" dedi. Gürer, şunları söyledi:

"Kırsalda göç devam ederse tarım biter. Türkiye'nin şu an 21 ürününde arz açığı var, nohudu, fasulyeyi ithal ediyoruz. Geçen yıl Türkiye genelindeki fasulye 2002 yılında üretilen fasulye kadar olmadı. Nüfus olmuş 85 milyon, turisti var, dışarıdan gelen mültecisi var, 100 milyon nüfusa 2002 yılındaki kadar fasulye üretilirse, ne yapacaksın? İthalat yapacaksın."