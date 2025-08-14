Tarım ÜFE'de yıllık enflasyon yüzde 44

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 5,66 azalırken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 44,32 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin verileri açıkladı.

YILLIK VE AYLIK DEĞİŞİMLER

Endeks, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 26,18, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,32 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 35,92 yükseldi. Aylık bazda ise yüzde 5,66 düşüş kaydedildi.

SEKTÖREL GELİŞMELER

Sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 6,09 azalış görüldü. Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,14 artış, balıkçılık ve su ürünlerinde ise yüzde 2,36 artış yaşandı.

ANA GRUPLARA GÖRE DEĞİŞİM

Bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,9, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,46 azalış gerçekleşti. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 0,41 artış kaydedildi.

EN FAZLA ARTAN VE AZALAN ALT GRUPLAR

Yıllık değişimde en yüksek artış yüzde 244,14 ile yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyvelerde oldu. Aylık değişimde ise en yüksek düşüş yüzde 12,64 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrularda gerçekleşti.