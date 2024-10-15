Tarım ÜFE dört ay sonra ilk kez yükseldi

Gıda fiyatlarındaki önlenemez yükseliş, tarımsal girdi maliyetlerindeki artış ve yüksek enflasyon üreticiyi her koldan sarmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Eylül 2024" araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Yaz aylarına girilmesiyle düşüşe geçen Tarım-ÜFE dört ay sonra ilk kez eylülde yükseliş gösterdi. Verilere göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 31,09, aylık yüzde 2,00 arttı.

ON İKİ AYLIK ARTIŞ YÜZDE 52,28

Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2024 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,00 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 20,28 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 52,28 artış gerçekleşti.



Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,96 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,81 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 3,51 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 4,10 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 2,19 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,25 artış gerçekleşti.

Sektör ve ana gruplara göre Tarım-ÜFE ve değişim oranları(%), Eylül 2024 / Grafik: TÜİK

EN YÜKSEK YILLIK DEĞİŞİM YAĞLI MEYVELERDE

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 110,74 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 17,23 artış ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Eylül 2024 / Grafik: TÜİK