Tarım ÜFE düşmeden enflasyon da düşmez

Ekonomi Servisi

İktidarın tarım politikalarının hatalı uygulamalarındaki ısrarı, üreticinin de tüketicinin de belini büküyor. Yurttaş enflasyonun altında ezilmeye devam ederken, tarımda da enflasyon artışı devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (tarım ÜFE) verilerini açıkladı. Tarım ÜFE, haziranda yüzde 1,95 arttı. Geçtiğimiz yılın haziran ayına göre ise yüzde 54,58 artış gözlemlendi. Geçtiğimiz yılın aralık ayına göre tarım ÜFE yüzde 21,91 artarken, 12 aylık ortalamalara göre de artış yüzde 61,49.

Sektörlere göre haziran ayındaki tarım ÜFE artışı balıkçılıkta yüzde 2,17, tarım ve avcılıkta 1,99, ormancılıkta 0,59 oranında gerçekleşti. Uzun ömürlü olmayan bitkisel ürünlerde de aylık bazda artış yüzde 9,72 oldu.

Tarım ÜFE’de aylık bazda en yüksek artış yüzde 17,52 ile sebze ve kavun-karpuzda gözlemlendi. Çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünlerde de tarım ÜFE yüzde 4,3 arttı.

Tarım ürünlerinin fiyatı, tüketici enflasyonunun belirlenmesinde de önemli bir rol oynuyor. TÜİK’e göre haziran ayında gıda enflasyonu yüzde 1,83 artarken, tarım ÜFE de yüzde 1,95 arttı. TÜİK’in enflasyon hesaplamasında gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı şubattan bugüne yüzde 24,98 olarak hesaplanıyor. Tarımsal üretim fiyatlarındaki artış, enflasyon sepetinin neredeyse çeyreğini oluşturan gıda fiyatları için de tetikleyici.