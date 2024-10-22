Tarım ürünlerinde taban fiyat uygulaması olmalı

Ekonomi Servisi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy-Sen) tarafından tarım girdilerinde ÖTV ve KDV’nin kaldırılması, ucuz tohum ve gübre desteğinin sağlanması talebiyle basın açıklaması gerçekleştirildi.

İlçe meydanında düzenlenen basın açıklamasına üreticilerin yoğun katılımı dikkat çekti. Çiftçilere Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da destek verdi.

Basın açıklamasını Tüm Köy Sen Merzifon Şube Başkanı Cem Acar okudu. Acar, “Eskiden bir üründen kazanmasak birinden muhakkak kazanırdık. Şimdi hangisine baksak zarardayız” dedi. Acar daha sonra taleplerini şöyle sıraladı:

• Tarım alanlarının tarım dışı kullanımı, yapılaşmaya açılması, enerji ve maden şirketlerine tahsis edilmesi durdurulmalıdır.

• Tarım ürünlerinde taban fiyat uygulanmalı ve taban fiyat altında fiyat dayatması yasaklanmalıdır.

• Tarım destekleri kapsamı ve miktarı artırılmalıdır.

• Başta mazot olmak üzere tarım girdilerinde ÖTV ve KDV kaldırılmalıdır.

• Geçimlik tarım üretimi yapan köylülerin Tarım Kredi ve Bankalara olan borçları silinmelidir.