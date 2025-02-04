Tarım ve Hayvancılık Fuarı İzmir’de kapılarını açtı

Halil ERTUNÇ

AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 20’nci defa kapılarını Fuar İzmir’de açtı. 2024 yılında 88 ülkeden toplam 108 bin 512 ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, bu yıl katılımcılar, 17 ayrı holde ürünlerini sergileyecek. Çekya, İran, Çin, Macaristan ve Estonya’nın stantlı ülke katılımlarının olduğu fuara, 90’a yakın ülkeden binin üzerinde marka katılım sağlayacak. 5 gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak olan fuarın açılış töreni gerçekleşti.

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Böylesine önemli ve değerli bir fuara ev sahipliği yapmak büyük bir onur. Önümüzdeki yıllarda büyüyerek ve gelişerek devam etmesi için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Tugay, “Türkiye’de hayvansal tarımda ve üretimde İzmir 2’nci sırada, bitkisel tarımda ise 3’üncü sırada. Yeni kurulan tarıma dayalı organize sanayi bölgelerinin üretime başlamasıyla sıçrama olacak. Bu gelişimleri destekliyoruz. İzmir’in bütün kurumlarıyla tarıma destek vermesi, tarımda doğru çalışmalar için emek harcaması gerekir” ifadelerini kullandı.

TANZİM SATIŞI HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Toprağın organik içeriğinin ciddi oranda kaybedildiğine vurgu yapan Tugay, şunları söyledi: “Çok değerli tarım topraklarına sahip olan şehrimizin toprağına da sahip çıkmalıyız. Organik atıkları komposta dönüştürerek kullanmamız gerekiyor, bu alanda çalışmak istiyoruz. Bazı çalışmalarımız var, iş birliği yapmak isteriz. Suyun daha verimli kullanılması için önemli adımlarımız var. Bunların tarıma dönük olması adına önemli çalışmalar olacağını düşünüyoruz. Çağdaş dünyada her şehrin, kendine yetecek bir tarımsal üretimi planlaması gerekiyor. Bunun için İzmir, Türkiye’ye öncü olacak çalışmalar yapabilir. Dünya, kendine yeten bölgeler, kendine yeten havzalar üzerinden geleceğini planlamak durumunda. Tarım ve gıda sürdürebilir olmazsa dünyada yaşam da sürdürebilir olmayacak, hepimizin bu bilince sahip olması gerekiyor. Tüketimde üretici ile tüketici arasından o uzun mesafeyi kısaltacak bir tanzim satışı hayata geçireceğiz. Tarım, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarında önemli bir yer kaplıyor” şeklinde konuştu.

METROYU GETİRECEĞİZ

Öte yandan fuarın karşısına bir kongre merkezi ile otel inşa edeceklerini kaydeden Tugay, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Otel ve kongre merkezi de fuarı güçlendirecek. Katılımcılara hizmet veren önemli bir yer olacak. Gün onayı için çaba gösterdiğimizi önemli konu da Buca Metrosu’dur. Bu da yakın vadede, birkaç yıl içinde gerçekleşecek. Bir metro ulaşımı da buraya sağlayacağız ve İzmir Fuarı’nın güçlenmesini sağlayacak.”