Tarım ve orman arazisine 10 günde iki yeni JES

Haber Merkezi

Aydın'da tarım ve orman arazilerine 2 yeni Jeotermal Enerji Santralları (JES) kurulması için ÇED raporu hazırlandı. MA'da yer alan habere göre kent JES sahasına dönüştürülürken, şu an 42 tesis aktif çalıştığı kaydedildi. Son 10 günde 2 yeni JES için daha çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu hazırlandı.

Bu projelerden biri Kocaer Enerji isimli şirket tarafından Kuyucak ilçesinin Kurtuluş ve Horsunlu mahalleleri mevkiinde kurulacak. Proje Yaşam alanlarına 115 metre uzaklıkta. Santralin kurulacağı alan “orman alanı” ve “tarım arazisi” niteliği taşıyor.

Bir diğer proje de Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi tarafından Germencik ilçesinin Çamköy Mahallesi'nde kurulması planlanıyor. 7.74 hektarlık ruhsatlı alanın 2.7 hektarlık kısmında sondaj çalışması yapılacak alan ise “tarım arazisi” olarak işaretlenmiş durumda. Ekolojist Celal Gümüş, tüm canlı yaşamını etkileyen projelerin iktidar değişimiyle durdurulabileceğine dikkat çekti.