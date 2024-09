Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Karaman’da elma hasadı yaptı



Karaman’da elma hasadına katılan Bakan Yumaklı, Avrupa’nın tek parça halinde en büyük elma bahçesini ziyaret ederek hasat yaptı. Yumaklı, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin son yıllarda elma üretimiyle dünyada söz sahibi olduğunu belirterek, "Türkiye’nin elma üretiminde dünyada 2. sırada ihracatta ise 7. sırada olduğunu söylemek istiyorum. Üreticilerimiz çok hızlı bir şekilde dünyada söz sahibi olmaya devam ediyor. Bizler elbette tarımsal üretimin pazarlama ayağının çok daha önemli olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Bunun için de teknolojinin tüm unsurlarını uygulamanız gerekir. Buradaki üreticilerimiz bu teknolojilerin geliştirilmesiyle ilgili de çok ciddi bir mesafe katetmiş durumdalar. Sadece elmayı değil, onlar için üretilen teknolojiyi de ihraç eder durumdalar. Tarımsal üretimin planlaması olmak üzere sözleşmeli üretim, işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve diğer birçok unsuru önümüzdeki dönemde hem üretimimizin arttırılmasını hem de kendi ihtiyacımızın üzerindeki üretimin ihracata konu olmasıyla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Buradan ülkemizdeki bütün üreticilerimize bizlerle beraber gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyorum. İyi tarım uygulamaların her zaman için yanında olacağız. Tarımsal hasılada Avrupa’da 1. sırada, dünyada da ilk 10 da olan ülkemizi çok daha üst sıralara taşımak için elimizden geleni hep birlikte yapacağız" dedi.

Bir gazetecinin, nişasta bazlı şekerin sağlığa zararı nedeniyle şeker pancarının da planlı üretim modeline dahil edilip edilmeyeceği sorusuna Yumaklı, "Tarımsal üretim planlamasına kendi kanunları olan ürünleri dahil etmedik. Çünkü onların ayrı bir dinamiği var ve o tarz bir yasal düzenleme bize çok vakit kaybettirecekti. Uygulamalarımızda bu ürünlerin de münavebe başta olmak üzere uygulamalarımıza konu olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız bunları mevcut planlama sürecine dahil edecekler. Fiili bir dahil olma bu. Bunun dışında biraz önce söylemiş olduğumuz özellikle sadece nişasta bazlı şeker konusu değil. Ülkemizde 1.3 milyon üzerinde biz gıda denetimi yapıyoruz. Burada vatandaşımızın hijyen açısından, sağlık açısından ya da farklı sebeplerle aleyhine olacak her durumu engellemek adına bu denetimlerimiz devam edecek. Bununla ilgili de denetimlerimiz oldu. Usulsüzlükler, uygunsuzluklar tespit edildi. Bunlara ilişkin de yaklaşık 600 milyon liralık bir idari para cezası kesildi bu firmalara. Vatandaşımızın güvenilir gıdaya ulaşması, en doğal hakkıdır. Bu hakka ulaşmakla ilgili hiçbir engeli tanımıyoruz ve devlet olarak, bakanlık olarak bunların üzerine gitmeye devam edeceğiz" dedi.

Yumaklı, 1 Eylül itibariyle geçilen planlı üretim modeliyle, ihtiyaç duyulan ürünlerin üretilmesi ve pazar imkanı olanların ihracatının yapılmasıyla üretici ve tüketicinin uğraması muhtemel zararların önüne geçileceğini söyledi. Bu uygulama ile ülke kaynakların çok daha verimli kullanılacağını aktaran Yumaklı, "Hububat, baklagil, yağlı bitkiler ve yem bitkileriyle alakalı 2028’e kadar üretimin ne kadar arttıracağımıza dair hedeflerimizi yayınladık. Bunları su, toprak ve diğer kaynaklarımızı dikkate alarak belirledik. Planlı üretim 40 yıldır konuşulan önemli bir husus. Altyapı çalışmaları uzun yıllar devam ediyordu. Son 3 yıldır çok yoğunlaşarak gerek yasal düzenlemeleri, gerekse uygulamaların oturmasıyla alakalı süreç tamamlandı. Böylece bitkisel üretimde 1 Eylül’den itibaren önümüzdeki 3 yıl için bu söylediğim başlıklardaki ürün gruplarında üretim planlamasına geçtik. Ülkemiz ve üreticilerimiz için hayırlı olsun" diye konuştu.

Yumaklı, üretimin tüketimi karşılamadığı ya da büyük şehirlerin tarımsal üretimle alakalı ihtiyaçlarını karşılanmasına dönük kent tarımı uygulamalarını gündeme getirdiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

Bununla ilgili şehirlerin çeperlerinde tarımsal üretimin yapılmasını destekliyoruz. Bunun dışında özellikle jeotermal enerji olmak üzere ki tarımsal üretimin en önemli girdilerinden birisi enerji. Bunun kullanıldığı organize tarım bölgeleri belirlendi. 42 ilde 61 organize tarım bölgesi belirlendi. Organize tarım bölgeleri aynı şu anda içinde bulunduğumuz üretim merkezi gibi hem üretimin yapıldığı hem paketlemesinin ve buna benzer ihtiyaçların yerine getirildiği ve pazara gönderildiği bir özellik taşıyacak. Yani burada üretiyorsanız 100 kilometre ötede bir yerde paketlemeye göndermiyorsunuz. Üretimin buralarda yapılması yine aynı içinde bulunduğumuz alanda olduğu gibi hem teknolojinin hem de iyi tarım uygulamalarının en üst seviyede gerçekleştirildiği yerler olacak. Bunlardan 6’sında üretim başladı. 7 sinde de yatırım çalışmaları devam ediyor. Bizim amacımız çok hızlı bir şekilde bu 61 organize tarım bölgesinde üretime kazandırmış olmak. Bununla beraber üretim açısından avantajlı ülkemizin etrafında yer alan bizim ülkemiz kadar şanslı olmayan gıda taleplerini de karşılamış olacağız."

Bakan Yumaklı daha sonra, Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyüne giderek, yöreye özgü Divle obruk peynirinin yapıldığı mağarayı gezdi. Yumaklı ardından, Karaman Organize Sanayi bölgesinde bulunan hububat tohumu eleme tesisinin açılışını gerçekleştirdi.