Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Ülkemizde devam eden sadece bir yangın var

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkede son 24 saatte çıkan 55 yangının tamamının kontrol altına alındığını bildirdi, "Şu anda ülkemizde devam eden sadece bir yangın var. O da Bursa Harmancık yangını. 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracıyla yangını tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz sürüyor" dedi.

Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ndeki basın toplantısında, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Son 24 saatte Türkiye'de 55 yangın çıktığını belirten Yumaklı, bunların içinde büyüme potansiyeli olanlardan birinin Karabük Safranbolu yangınına 7 kilometre mesafede, merkez ilçeye bağlı Kahyalar Mahallesi'ndeki yangın olduğunu ve bu yangının tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

Uşak Banaz'daki yangına ilişkin de Yumaklı, şunları ifade etti:

"Bu yangını da tamamen kontrol altına aldık. Devam eden diğer yangınlara hem havadan hem karadan yoğun şekilde müdahalemiz devam etti. Karabük'ün Safranbolu, Antalya'nın Gazipaşa, Bursa'nın Kestel ilçelerindeki yangınlar da kısmen kontrol altına alınmıştı. Buradaki yangınların tamamen kontrol altına alındığının bilgisini de bugün paylaşıyoruz. Son 24 saatte çıkan toplam 55 yangının tamamı da kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor."

"DEVAM EDEN SADECE BİR YANGIN VAR"

Hava şartlarının yangına müdahale noktasında bazı zorluklar oluşturduğuna dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda ülkemizde devam eden sadece bir yangın var. O da Bursa Harmancık yangını. Burada önceki günlerde sabah saatlerinde yoğun sis ve duman, öğleden sonra da şiddetli rüzgar, hava araçlarımızın müdahalesini zorlaştırmış, kontrol altına alma süremizi de uzatmıştı. Bu sabah da yine yoğun sis ve duman vardı. Ancak hava düzelmeye başlar başlamaz havadan müdahalelerimizi yoğunlaştırdık. Karadan zaten gece gündüz durmaksızın çalışıyoruz. Toplam 5 uçak, 30 helikopter ve 855 kara aracıyla yangını tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz sürüyor."

Yumaklı, Bursa'daki çalışmaların iyiye gittiğini, bölgeye dair güzel haberi gün içinde paylaşmayı ümit ettiklerini söyledi.

- "EN UFAK BİR YANGIN EMARESİ GÖRÜLDÜĞÜNDE 112'Yİ ARAYALIM"

Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili riskin hala devam ettiğini belirterek, "Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz, teyakkuz halinde olacağız. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım, açık alanlarda ateş yakmayalım. Açık alanlarda ateş ya da yangın çıkmasına sebep olacak bir ortam oluşturmayalım, en ufak bir yangın emaresi görüldüğünde 112'yi arayalım" diye konuştu.

112'nin aranmasının yeterli olacağını vurgulayan Yumaklı, yangınla mücadelede kendilerine destek olanlara teşekkür etti.