Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 200 sözleşmeli personel istihdam edecek. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 26 mühendis, 41 veteriner hekim, 25 koruma ve güvenlik görevlisi, 108 destek personeli olmak üzere toplam 200 personel alımı yapılacak.

BAŞVURULAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN

Adaylar başvurularını, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle 13-24 Ekim döneminde gerçekleştirecek.

KPSS PUANI ESAS ALINACAK

Alımda, 2024 yılı KPSS puanları göz önünde bulundurulacak. Alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar asil, bunun 3 katı kadar yedek aday belirlenecek.

SONUÇLAR BAKANLIĞIN İNTERNET SİTESİNDE AÇIKLANACAK

Yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, Bakanlığın internet sayfalarından (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak. Ayrıca adaylar değerlendirme ve yerleştirme sonucunu Kariyer Kapısı üzerinde de görüntüleyebilecek.

İlanda, adaylarda aranan nitelikler, başvuru şekli, değerlendirme usulleri ile yerleştirme ve atama süreçlerine ilişkin detaylar da yer alıyor.