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Tarım ve Orman Bakanlığı: "Destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı, 67 milyon 953 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirildi.

Güncel
  • 01.11.2024 18:38
  • Giriş: 01.11.2024 18:38
  • Güncelleme: 01.11.2024 18:41
Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanlığı: "Destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz"
AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, 67 milyon 953 bin liralık destek ödemesinin çiftçilere ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda şu ifadeye yer verildi:

"67 milyon 953 bin lira kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme ödemesini, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

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