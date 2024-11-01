Tarım ve Orman Bakanlığı: "Destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz"
Tarım ve Orman Bakanlığı, 67 milyon 953 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirildi.
Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanlığı, 67 milyon 953 bin liralık destek ödemesinin çiftçilere ulaştığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda şu ifadeye yer verildi:
"67 milyon 953 bin lira kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme ödemesini, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."