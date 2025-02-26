Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı | Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 personel alımı başvuru şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılı için 8500 personel alımı gerçekleştireceğinin duyurulmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman araştırması hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı bir programda 2025'te 8500 kişilik personel alımını duyurmasıyla birlikte adaylar başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar!
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 8500 personel alımı gerçekleşeceğini duyurmasının ardından araştırma konusu oldu. Bakanlığın personel alımı ilanına dair kadro ve branş dağılımı belli oldu. 2025 yılı için bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 8500 personel alımı hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler soruları gündemde. İşte detaylar!
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8500 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 2025 içinde gerçekleşecek 8500 kişilik personel alımı için kadro ve branş dağılımını açıkladı. Bakanlık yangın işçisi, destek personeli ve mühendis alımı yapacak. Buna göre bakanlığın istihdam edeceği personelin kadro ve branş dağılımı şu şekilde:
- 3.105 yangın işçisi
- 3.477 destek personeli
- 150 mühendis
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 kişilik personel alımı başvuru tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Bakan Yumaklı personel alımı için detayların önümüzdeki aylarda açıklanacağını belirtti.
Açıklanan bilgilere göre; Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılı için 8 bin 500 personel alımı başvuruları ilerleyen aylarda gerçekleşecek.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 2025 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılında gerçekleşecek 8500 personel alımı başvuru şartları hakkında henüz resmi bir açıklama gerçekleştirmedi. Personel alımı başvuru şartlarının başvuru tarihlerinin duyurulmasıyla birlikte açıklanması bekleniyor.
Bakanlığın geçmiş dönemlerde gerçekleştirdiği personel alımlarında beklediği başvuru şartları şu şekildeydi:
- Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar, yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.
- Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.
- Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlar dahil) olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.
- Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.
- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar ve 65 yaşını doldurmuş olanlar, yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
- Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
- Ataması yapılacak personelin görev yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleridir. Adaylar, taşra birimlerini Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal internet (https://www.tarimorman.gov.tr/) sitesinden inceleyebilirler.
- Yerleştirmesi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu olması halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)