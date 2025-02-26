Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı | Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 personel alımı başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 8500 personel alımı gerçekleşeceğini duyurmasının ardından araştırma konusu oldu. Bakanlığın personel alımı ilanına dair kadro ve branş dağılımı belli oldu. 2025 yılı için bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 8500 personel alımı hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler soruları gündemde. İşte detaylar!

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8500 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 2025 içinde gerçekleşecek 8500 kişilik personel alımı için kadro ve branş dağılımını açıkladı. Bakanlık yangın işçisi, destek personeli ve mühendis alımı yapacak. Buna göre bakanlığın istihdam edeceği personelin kadro ve branş dağılımı şu şekilde:

3.105 yangın işçisi

3.477 destek personeli

150 mühendis

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 kişilik personel alımı başvuru tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Bakan Yumaklı personel alımı için detayların önümüzdeki aylarda açıklanacağını belirtti.

Açıklanan bilgilere göre; Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılı için 8 bin 500 personel alımı başvuruları ilerleyen aylarda gerçekleşecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 2025 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılında gerçekleşecek 8500 personel alımı başvuru şartları hakkında henüz resmi bir açıklama gerçekleştirmedi. Personel alımı başvuru şartlarının başvuru tarihlerinin duyurulmasıyla birlikte açıklanması bekleniyor.

Bakanlığın geçmiş dönemlerde gerçekleştirdiği personel alımlarında beklediği başvuru şartları şu şekildeydi: