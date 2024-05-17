Tarım ve Orman Bakanlığı: Tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesabına yatırılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yapılan destek ödemelerinin bugün hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Kaynak: DHA
Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesabında aktarılacağını bildirdi.
Yapılan ödemeler ise şu şekilde;
Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği 64 milyon 713 bin 670 TL,
Bitki Karantinası Tazminatı Desteği 3 milyon 315 bin 20 TL,
Hayvan Gen Kaynakları Desteği 1 milyon 835 bin 400 TL,
Organik Arıcılık Desteği 1 milyon 741 bin 500 TL,
Mazot ve Gübre Desteği 676 bin 740 TL,
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 271 bin 670 TL
Toplamda ise 72 Milyon 554 Bin TL olarak açıklandı.