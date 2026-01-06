Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ithal hayvan ve ari işletme denetimleri açıklaması

Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü, bazı basın organlarında yer alan ithal hayvan ve ari işletme denetimlerine ilişkin paylaşımlar hakkında, “Sorumluluğu bulunan personel ve işletmeler hakkında, İl Müdürlüğümüzce idari yaptırım ve soruşturma süreçleri başlatılmıştır” açıklamasını yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bakanlık ile ortaklaşa yürütülen ithal hayvan ve ari işletme denetimlerine ilişkin paylaşımlar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Son günlerde bazı basın ve sanal medya kanallarında, bakanlığımız ile İl Müdürlüğümüz tarafından ortaklaşa yürütülen ithal hayvan ve ari işletme denetimlerine ilişkin gerçeği yansıtmayan, çarpıtılmış ve kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlar yapılmaktadır. Bu nedenle Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılması gerekli görülmüştür. İlimiz Sincan ilçesinde, 31.12.2025 tarihinde İlçe Müdürlüğümüz ile Bakanlığımızın sorumlu personeli tarafından, söz konusu işletmenin arilik statüsüne yönelik olarak hayvan varlığı ve işletme şartları yerinde incelenmiştir” denildi.

‘RESMÎ KAYITLAR İLE FİİLÎ DURUM ARASINDA UYUMSUZLUK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ’

Yapılan incelemeye ilişkin, “Arilik şartları gereği analiz yapılmamış hayvanların işletmede bulunduğu, Resmî kayıtlar ile fiilî durum arasında uyumsuzluk olduğu, fiilen tespit edilen bazı hayvanların hayvan ve halk sağlığını olumsuz etkileyebilecek unsurlar oluşturduğu ve ithalat amacıyla gelen hayvanların hem arilik hem de ithalat mevzuatı kapsamında fiilen işletme sınırları içerisinde yer almadığı tespit edilmiştir. Bu hususlar resmî kayıtlarla karşılaştırılmış ve işletmede usulsüzlükler belirlenmiştir. 31.12.2025 tarihli tespitler doğrultusunda, firmaya bağlı diğer bir işletmenin de incelenmesine gerek duyulmuş; Müdürlüğümüz tarafından 02.01.2026 tarihinde denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemede, arilik şartları gereği analiz yapılmamış hayvanların İşletmede fiilen bulunduğu hususu tutanak altına alınmıştır. Gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen unsurların oluşmasında sorumluluğu bulunan personel ve işletmeler hakkında, İl Müdürlüğümüzce idari yaptırım ve soruşturma süreçleri başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.