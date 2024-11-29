Tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma süresi uzatıldı
Kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 30 Nisan 2025'e uzatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılamasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğle, kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin son tamamlanma tarihi 30 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.