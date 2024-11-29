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Tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma süresi uzatıldı

Kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 30 Nisan 2025'e uzatıldı.

Güncel
  • 29.11.2024 07:46
  • Giriş: 29.11.2024 07:46
  • Güncelleme: 29.11.2024 07:48
Tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma süresi uzatıldı
Fotoğraf: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılamasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin son tamamlanma tarihi 30 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.

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