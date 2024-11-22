Tarımda Balıkesir Modeli hayata geçiyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’de çiftçinin omuzlarındaki yükü hafifletecek “Balıkesir Modelini” hayata geçirmeye hazırlanıyor. Üreticilerin ihtiyaç duyduğu ekipman desteğinin yanı sıra tohum dağıtımlarıyla da sürdürülebilir tarımı güçlendiren BBB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, alım garantili projelerle de ürünlerin katma değerini artırıyor. Yerel çeşitliliği korumak ve ata tohumlarını yaygınlaştırmak için “Üreten Çiftçiye Destek Programı” kapsamında ilçelerde faaliyet gösteren toplam 9 ziraat odası, kooperatif ve derneğe tohum temizleme makinesi (Selektör) dağıttı.

Saatte 2 ton tohum işleme gücüne sahip makineleri çiftçilere dağıtan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, memleketin kalkınmasının topraktan geçtiğini belirtirken tarımın ve hayvancılığın şehri Balıkesir’de hem üretenin hem de tüketenin kazanacağı “Balıkesir Modelini” hayata geçireceklerini söyledi. Bu model kapsamında üreticilere destekler daha da artacak. Üretilen ürünlerin katma değeri arttırılarak hem iç hem de dış pazarda rekabet edebilir bir konuma ulaştırılması hedefleniyor.

Balıkesir’de tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini arttırmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Akın, Balıkesir’in tarımsal potansiyelinin çok büyük olduğunu ifade etti. Kentin sahip olduğu bu potansiyeli daha da ileriye taşımak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Akın, “Bu çok büyük geniş coğrafyanın üzerinde çalışan, toprağını işleyen, hayvanıyla uğraşan, üretmeye çalışan çiftçimizin her daim yanında olacağımıza söz veriyoruz. Çünkü bu memleketin kalkınması topraktan geçiyor. Balıkesir Modeli adı altında bir çalışma başlattık. Balıkesir modelini ilk defa söylüyorum. Bundan sonra çok sık duyacaksınız. Bu bir Tarımsal Kalkınma Modelidir. Balıkesir Tarımsal Kalkınma Modeli iddia ediyoruz Türkiye’nin en önemli modellerinden bir tanesi olacaktır. Ve bu şekilde çiftçimiz, köylümüz kazanacak. Köyünde çiftçilik yapan tarlasını terk etmeyecek. Amacımız üreten vatandaşlarımın gönül rahatlığıyla hak ettiğini aldığını hissetmesi” diye konuştu.

Çiftçilikle uğraşan anne ve babaların çocuklarını köyde tutamadığını söyleyen Akın, çiftçilik mesleğinin gelecek nesillere aktarılmasında sorunlar yaşandığını dile getirdi. Gençlerin köylerini terk ettiğini belirten Akın, “Biz, tarımın ve hayvancılığın cenneti olan Balıkesir’de toprağa küsen, zarar eden çiftçimizi kalkındırıp ona her türlü desteği vermemiz gerektiğini söyledik. Bu geniş coğrafyanın çok önemli imkânları ve büyük potansiyeli var. Bu potansiyeli hep birlikte açığa çıkartalım istedik. Balıkesir’imizin etiyle, sütüyle büyük bir marka değeri var. Ancak yaşanan bir gerçek daha var. O da ekonomik kriz. Bu krizin de en büyük nedeni girdi maliyetleri. Plansız ekonomi politikaları. Tarım politikalarının vatandaşa hizmet etmemesi. Zengin topraklarımız var ancak maalesef zengin toprakların fakirleşen çiftçileri var. Bu doğru değil. Buna izin vermeyeceğiz. “ diye konuştu.

ÖNCELİĞİMİZ TARIMSAL KALKINMA

Tarımsal alanda ortaya çıkan acı gerçeği tersine çevirmek için büyük bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Akın, “Üreticimizin alın terini sokakta, tarlada bırakmamak için çalışıyoruz. Göreve geldiğimizden itibaren öncelik verdiğimiz konulardan bir tanesi tarımsal kalkınma. Türkiye’nin her yerine bakıldığı zaman planlanmayan bir tarım politikası var. Planlanmadığı zaman domatesler tarlada kalır. Ürünlerimiz hak ettiği fiyatını bulamaz. Ama planlaması gerekenler, bunu yapmadığı için yine biz Türkiye’de Balıkesir örneğiyle ortaya çıkarak Planlama Ajansımızı, Tarımsal Kalkınma modeliyle birleştirdik. Onun için planlıyoruz. Planladığımız her ürüne de satın alma garantisi veriyoruz” şeklinde konuştu.

Gömeç’te 60’TL’ye alıcı bulamayan bamyaları 90’TL’ye üreticiden satın alıp katma değerini arttırarak 41 dolara ABD’ye sattıklarını söyleyen Akın, “Demek ki isteyince oluyormuş. Susamı da aldık. Onu da katma değeri yüksek hale getirip hem yurt dışına hem de diğer pazarlara satacağız. Bu destekler artacak” dedi.

Balıkesir’de büyük bir kooperatif ağını kurmak için büyük bir çalışma içerisinde olduklarının bilgisini veren Akın, "Türkiye genelinde Balıkesir Kalkınma Modeli adı altında kooperatifçiliği de arttırmak için tüm sektör temsilcileriyle birlikte çalışacağız. Kooperatiflerimizin ürettiği ürünleri de planlayarak ürettikleri ürünleri satın alacağız. Ayrıca 6 noktada ürünleri satmak, pazarlamak için Balıkesir Molası tesislerimizi de yapmaya başlıyoruz. Dayanışmayla ilerliyoruz. Asla particilik yapmıyoruz. Çünkü ben söz verdim. Balıkesir, Kuvayi Milliye’nin baş şehri. Bu memleket milli birliğin, milli beraberliğin merkezi. Türkiye’nin en çok ihtiyacı olan milli birliğe, beraberliğin en güzel örneği Balıkesir’dir. Bunu da buradan ilan ediyorum” diye konuştu.