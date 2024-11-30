Tarımda dekar başına 27 kg zehir kullanıyorlar

TBMM’de yaptığı konuşmada Türkiye’de kullanılan tarım zehrinin dünya ortalamasının üzerinde olduğunu belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın soruna dair denetimsizliğine dikkat çekti.

“Dünyada tarım zehri dekara 18 kilo kullanılırken ülkemizde 27 kilo kullanılıyor” diyen Gürer, “Bu işin en büyük sorunu Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hantal, denetleyemeyen, liyakata dayalı olmayan yapısının varlığı. Biz bu denetimleri yeniden belediyeler üzerinden laboratuvar yoluyla kontrol ederek sürdürmezsek eğer sıkıntılar artacak” dedi.

“Taklit, tağşişle ilgili Bakanlık açıklama yapmaya başladığından bu yana ‘Ne yiyormuşuz?​’ sorusunu soruyoruz ama tarım zehirlerinin rafta satışıyla ilgili bir kontrol olmadığı için yurt dışına gidip iade edilen ürünü biz tüketiyoruz” diyerek sözlerine devam eden Gürer, sorunun Meclis eliyle araştırılmasının ihtiyaç olduğunu kaydetti.