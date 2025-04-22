Tarımda girdi enflasyonu yine arttı

Ekonomi Servisi

TÜİK, 2025 Şubat’a ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, endeks bir önceki aya göre yüzde 2,35, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,38 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,92 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara bakıldığında ise artış oranı yüzde 37,78 oldu.

Ana harcama gruplarında tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin fiyat endeksi aylık yüzde 2,40 yükseldi. Alt gruplar bazında yıllık en yüksek fiyat artışı yüzde 52,51 ile veteriner harcamalarında görüldü. Aylık bazda ise en fazla artış yüzde 3,78 ile tohum ve dikim materyali grubunda yaşandı.