Tarımda kayıp büyüyor, çiftçi borçla baş başa

İlayda SORKU

Ülke genelinde şubat ve nisan aylarında meydana gelen zirai don olayları, özellikle erkenci meyve gruplarında ve patates üretiminde büyük zararlara yol açtı. Çiftçiler borçlarını ödeyemez hale gelirken, üretimdeki kayıplar hem iç piyasayı hem de ihracatı tehdit eder hale geldi. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, yaşanan afete rağmen devletin somut bir destek adımı atmadığını söyledi.

Kayısı, şeftali, nektarin gibi sert çekirdekli meyvelerin erkencilerinde yüzde 100, geç çiçek açanlarda ise yüzde 50 zarar olduğunu belirten Tayakısı, patateste de verimin 3,5-4 tondan 2 tona düştüğünü söyledi. Dekara maliyetin 45 bin, gelirin ise 40 bin lira olduğunu ifade eden Tayakısı, “Dekar başı 5 bin liralık bir zarara işaret ediyor bu durum ve bu kârdan zarar değil, gerçek anlamda zarar. Öte yandan normalde nisan sonunda başlayan hasat bu yıl 20-25 gün gecikti. Patates boylarına göre ayrılıyor; büyük boy 22-23, küçük boy 12-13 liradan satılıyor. Ortalama 20 liradan 2 ton patates üreticiyi yine zarara uğratıyor” dedi.

KDV VE ÖTV SIFIRLANMALI

Çiftçilerin devletten somut adım beklediğini vurgulayan Tayakısı, “Çiftçinin beklentisi yönünde tek sorusu devlet ne yapacak? Biz bu yıl ve gelecek yıl için özellikle bahçe üretimi yapan çiftçilerin borçlarının en az 2 yıl koşulsuz ve faizsiz ertelenmesi talebinde bulunmuştuk. Bakanlık nasıl bir uygulama yapacak, onu bilemiyoruz. Çiftçiye ciddi anlamda destek olunması gerekiyor ki bu da zaten kanunda olan bir destekleme. Tarım Kanunu’nun 21’inci maddesine göre bütçeden gayrisafi millî hasılanın yüzde 1’i tarımsal destekleme olarak ödenmeli. Ancak maalesef yüzde 1 yerine 0.3-0.4 oranında bir pay dağıtılıyor. Dolayısıyla burada çiftçinin desteklenmesi gerekiyor. Özellikle gübre ve mazottan alınan KDV ve ÖTV’nin tamamen sıfırlanması gerekiyor. Çiftçiler adına biz bunu istiyoruz. Bölgemizde buğday hasadı da başladı. Zirai don nedeniyle ova genelinde verim 300-350 kiloya düştü, oysa normalde 400-450 kilo beklenirdi. Yağışlar hasadı geciktirdi. Şu an piyasada buğday 12-13 liradan satılıyor, maliyeti ise 15-16 lira. Çiftçi bu koşullarda geçinemiyor” şeklinde konuştu.

VERİM SENEYE DE TEHLİKEDE

Sadece Adana değil, Türkiye genelindeki tarımsal üretimin de dondan etkilendiğini belirten Tayakısı, şöyle konuştu:

“22 Şubat’ta Hatay, Mersin ve Adana’da görülen zirai don, erkenci meyve gruplarında zarara neden oldu. 12 Nisan’da ise 36 ili kapsayan ikinci bir don yaşandı. Karadeniz’de çay ve fındık, Ege’de üzüm ve incir, Ereğli ve Niğde’de elmalar zarar gördü. Malatya’da, kuru kayısı üretiminin en yoğun olduğu bölgede bahçeler yok oldu. Ağaçların bu yıl vereceği meyvenin yanı sıra, gelecek yılın meyve dalları da zarar gördü. Bu nedenle yalnızca bu yıl değil, gelecek yılın meyve verimi de etkilenecek.”

SOMUT ADIM YOK

Yaşanan afetlere rağmen sürecin kamu otoriteleri tarafından yeterince etkin yönetilmediğini belirten Tayakısı, “Türkiye bu yıl don, dolu, yağmur gibi her türlü doğal afeti yaşadı ama süreç iyi yönetilmedi. Tarım Bakanı zararların telafi edileceğini söylüyor, il müdürlükleri çalışmalar yapıldığını belirtiyor ama ortada somut hiçbir destek yok. Sadece zarar kayıt altına alınıyor. Şu an ne geri ödeme var ne borç erteleme. Tek diyeceğimiz şey: destek, destek, destek. Normalde bu konuşmaları ziraat odalarının yapması gerekir, maalesef bu konuda onlar konuşmadığı için meydan bize kalmış oluyor. Biz Ziraat Mühendisleri Odası olarak çiftçiyi savunma durumuna geldik. Mutlaka ki ilimizdeki ziraat odaları bu tip çalışmaları yapıyor ama çok daha fazla ön plana çıkmaları daha iyi olacak diye temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

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GÜRER’DEN İKTİDARA ÇAĞRI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zirai don nedeniyle büyük zarar gören çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için iktidara çağrıda bulundu. Üreticilerin borçlarının ertelenmesi gerektiğini vurgulayan Gürer, şunları söyledi: “Siyasi iktidarın geçen sürede bugüne kadar bu konuda attığı adımlar kamuoyuna yansımadı. Ne borç ertelendi, ne hasar tespitleriyle zarar karşılandı, ne de tarla bitkiler dediğimiz ürünlerdeki kayıplar için tespit yapıldı. Bir an önce tespitler bitirilmeli ve destekler verilmeli. Zirai donun çok kapsamlı etkileri olacak. Tarım işçileri işsiz kalacak. Esnaflar ilaç, tohum, gübre vesaire satamadığı için mağduriyet yaşayacak. İhracatçılar, ihracat geliri düşecek, yurt dışı pazarını kaybedecek. İşçiler sabit olarak çalışanlar da bu süreçte mağduriyet yaşayacak. Soğuk hava deposundan diğer paketleme tesislerine kadar işsizlik bu yıl yoğunlaşacak. Raftaki ürünün fiyatı artacak. Vatandaş daha pahalıya ürünü alacak.”