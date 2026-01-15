Tarımda maliyet baskısı sürüyor: Üretici fiyatları yıllık yüzde 36 arttı

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre tarım ürünleri üretici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,06, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,01 arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 37,47 olarak hesaplandı.

BALIKÇILIKTA AYLIK ARTIŞ YÜZDE 6’YI AŞTI

Sektörel bazda değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 3, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,59 artış kaydedildi. Balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünleri ve destekleyici hizmetlerdeki artış ise yüzde 6,25 ile dikkat çekti.

TEK YILLIK BİTKİLERDE SERT YÜKSELİŞ

Ana gruplar itibarıyla aylık değişimlerde en yüksek artış tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde görüldü. Bu grupta fiyatlar yüzde 8,57 arttı. Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,32 düşüş yaşanırken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde fiyatlar yüzde 3,59 yükseldi.

MEYVE VE SEBZEDE ARTIŞ ÖNE ÇIKTI

Yıllık bazda fiyat artışının en yüksek olduğu alt grup yüzde 125,68 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyveler oldu. Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 22,27 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumru bitkiler grubunda gerçekleşti.