Tarımda sorunlar net çözümler uygulanmıyor

Ebru ÇELİK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyatlarının mart ayında yıllık yüzde 29,73, aylık yüzde 1,80 arttığını açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,80, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,16 arttı.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,08 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,15 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,10 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,53 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ VETERİNER HARCAMALARINDA

Mart 2025 dönemine ait Tarım-Girdi Fiyat Endeksi alt gruplarına bakıldığında ise veteriner harcamalarında yıllık ve aylık bazda en yüksek artış yaşandı. Aylık olarak veteriner harcamaları yüzde 4,31, yıllık olarak ise yüzde 117,23 artış gösterdi. Hayvan yemi fiyatları da yüzde 1,17 azalışla dikkat çekti. En yüksek maliyet artışı ise aylık yüzde 4,31 ile veteriner harcamalarında yaşandı.

BU POLİTİKALARLA TARIM SÜRDÜRÜLEMEZ

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, TÜİK’in açıkladığı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ni BirGün’e değerlendirdi. Suiçmez, “Tarımsal girdi fiyatları sürekli artıyor. Nisan itibarıyla Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi %29,73 yükseldi. Bu artış hızının yavaşladığı gösterilse de maliyetler hâlâ çok yüksek. Mazot, gübre, yem gibi temel kalemlerde dövize bağlı artışlar oldukça yüksek. Girdi fiyatları düşmez, iktidar üreticiye destek vermezse bu bağımlı durumumuz devam edecek. Gıda güvenliği için yollar bulunmalı. Bu politikalarla tarım sürdürülemez” dedi.

GİRDİ MALİYETLERİ ÜRETİCİYİ BOĞUYOR

Suiçmez, tarımdaki sorunları şöyle sıraladı: “Girdi maliyetleri üreticiyi boğuyor. Mazot, yem, tohum, ilaç... Hepsi dövize bağlı. Döviz arttıkça girdi maliyetleri artıyor. Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi %29,73 arttı. Bu çiftçinin en büyük sorunu. Girdi fiyatları düşmedikçe tarımda sorun bitmeyecek. Alım fiyatları zarar ettiriyor. Çayda %33 zam yapıldı ama maliyetin altında. Buğdayda maliyet 16 TL, ama açıklanacak fiyat belli değil. Üstelik primler de kaldırıldı. Çiftçi, ürününü zarına satıyor. Hayvancılıkta durum daha vahim. Yem fiyatı %92 arttı, veteriner masrafları yüksek. Şap hastalığı yayıldı. Hayvan sayımız düştü, et üretimi azaldı. Kurban Bayramı geliyor ancak ortada hayvan kesilecek belli değil, iktidar çözüm üretilmiyor. KDV, ÖTV indirimi yok. Destekler geç ödeniyor, primler kesiliyor. Tarımda her geçen gün aleyhine işliyor. Tarım böyle giderse, çiftçiye kar bırakacak şekilde üretim imkânı kalmayacak. Sorunlar belli ama çözümler uygulanmıyor. Bu kriz tüm çiftçiyi etkiliyor. Tarım sadece çiftçinin değil, toplumun sorunu. Dışa bağımlı hale geldik, bu sürdürülemez.”