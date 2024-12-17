Tarımda üretici enflasyonu 2,5 yılın zirvesini gördü

Ekonomi Servisi

Tarım-ÜFE, kasımda aylık bazda yüzde 8,88 yükselirken, yılık bazda yüzde 46,91 arttı. Endekste, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37,55 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,83 artış gerçekleşti. Böylece Tarım-ÜFE aylık bazda Nisan 2022'den bu yana en sert yükselişini kaydederek 2,5 yılın zirvesini gördü.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 263,86 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 43,95 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 9,35 artış, ormancılık ürünlerinde yüzde 1,59 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 19,49 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,91 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,93 artış gerçekleşti.