Tarımda üretici fiyatları nisanda geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 dönemine ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı. Endeks, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45 oranında gerilerken, yıllık bazda yüzde 27,50 oranında artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,52 oranında artış kaydedildi.

SEKTÖREL DEĞİŞİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Sektörel bazda incelendiğinde, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde bir önceki aya göre yüzde 0,86 oranında azalma yaşandı. Öte yandan ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,71 artış, balıkçılık ve su ürünleri grubunda ise yüzde 8,79 oranında artış gerçekleşti.

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERDE FARKLI SEYİR

Ana gruplar özelinde, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,33 oranında düşüş yaşanırken, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 13,20 oranında artış görüldü. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 1,54 oranında artış kaydedildi.

TURUNÇGİLLERDE REKOR ARTIŞ

Alt gruplar arasında en dikkat çekici değişim turunçgillerde yaşandı. Bu grupta yıllık bazda yüzde 121,05 oranında artış gerçekleşirken, aynı ürün grubunda aylık bazda da yüzde 29,16 ile en yüksek artış oranı görüldü.