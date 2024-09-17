Tarımda üretici yüksek enflasyon altında ezildi

Haber Merkezi

Maliyetleri giderek katlanan ve ürettiği her üründe zarar eden üretici, enflasyonun altında ezilmeye devam ediyor. Tarımsal üretim enflasyonu yüzde 32,1’ye çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini (Tarım-ÜFE) açıkladı.

Tarım-ÜFE, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,1 arttı. Tarımsal üretici fiyat endeksi, bu ay bir önceki aya göre ise 1,56 geriledi. Tarım-ÜFE, 2023’ün aralık ayına göre yüzde 17,92 arttı. 12 aylık ortalamalara göre de Tarım-ÜFE yüzde 55,84 artış gösterdi. Yıllık bazda tek azalan grup yüzde eksi 6,23 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Yıllık artışın en az olduğu alt gruplar yüzde 9,25 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, yüzde 21,16 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar olarak sıralandı. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 150,15 ile yağlı meyveler ve yüzde 66,65 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları olarak belirlendi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 9,39 artış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,75, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,46 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 6,03, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,19 artış görülürken, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 9,31 azalış yaşandı.