Tarımda üreticinin maliyet artışı yüzde 33,6

Ekonomi Servisi

Tarımsal üretimde tohumdan gübreye, enerjiden yeme kadar tüm kalemlerde artış sürüyor. Ekim ayında girdi fiyatları aylık bazda yüzde 2,04 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ait tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Üretici köylünün girdi maliyetleri geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,6 artış gösterirken aylık girdi fiyatları yüzde 2,04 oranında yükseldi.

Tarımsal üretimde girdi fiyatları alt kalemleri incelendiğinde tohum ve dikim materyali maliyetleri yüzde 34,79 seviyesinde artış gösterdi. Tohum ve dikim materyali maliyeti aylık yüzde 2,12 oranında artış gösterdi. Enerji ve yağlayıcılar kaleminde yıllık bazda artış yüzde 22,3 seviyesinde oldu. Gübre ve toprak geliştiricilerde yıllık fiyat artışı yüzde 47,39 düzeyinde olurken aylık bazda kısmi geriledi. Bileşik gübre fiyatları geçtiğimiz yılın ekim ayına kıyasla yüzde 42,96 oranında arttı.

Hayvancılık faaliyetlerinde ise en fazla artış gösteren kalem yine veteriner harcamaları olurken bu kalemde fiyatlar yıllık bazda yüzde 64,33 oranında arttı. Veteriner harcamalarında aylık artış ise yüzde 5,61 oranında oldu. Yıl boyunca ülkenin dört bir yanında yaşanan şap salgını nedeniyle üretici köylülerden tedavi ve aşı desteği talepleri yükselmişti. Bakanlığın “Kontrol altına alındı” açıklamalarına rağmen karantina uygulamaları ve ölen hayvanlar basına yansıdı. Hayvan yemi fiyatları yıllık yüzde 35,53 seviyesinde, aylık olarak ise yüzde 3,19 oranında artış gösterdi.