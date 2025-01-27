Tarımdaki sorunlar büyük krizlere kapı aralayabilir

Haber Merkezi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektöründeki sorunların gelecekte büyük krizlere yol açabileceğini vurguladı. Gürer, Türkiye’de 21 tarım ürününde arz açığı bulunduğunu belirterek, tarımsal desteklerin yetersizliğine dikkat çekti.

Ziraat Bankası’nın yeniden çiftçiye odaklanması gerektiğini ifade eden Gürer, üretimde planlamanın önemini vurguladı. Düşük alım fiyatlarının çiftçiyi tarımdan uzaklaştırdığına değinen Gürer, hububat üretiminde 2024’te yaşanan 3,2 milyon tonluk düşüşe de dikkat çekti. Gürer, “Çiftçi, besici refahı sağlanmadan tarımın geleceği sorunsuz olur denemez” dedi.