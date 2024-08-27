Tarımsal destekleme fiyaskosu çiftçiyi batırır

Haber Merkezi

CHP Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, 2024 tarımsal destekleme rakamlarına tepki gösterdi. Ün, desteklemeler için “Türk Lirası bazında bir artış gibi görünse de tam anlamıyla bir fiyasko" dedi.

Tarımsal destekleme kararının çok geç açıklandığına dikkat çeken Ün, “AKP, artık gelenek haline getirdiği bir yöntemi sürdürerek, tarımsal desteklemeleri yine bir üretim sezonunun sonunda açıkladı. Destekler hem geç açıklanıyor hem de ödemeler yapılana kadar bu destekler eriyip pul oluyor” diye konuştu.

Ödenen fark prim desteklerinin de azaldığını vurgulayan Ün, AKP’nin Tarım Kanunu’na uymadığını belirtti. Ün, “Bugün çiftçimiz, artan maliyetler altında ezilirken kanuna göre verilmesi gereken 412 milyar lira destek verilmeliydi. Ancak verilen destek, olması gerekenin beşte biri kadar. Bugün kanuna uyulsaydı, çiftçimiz 5 kat daha fazla destek alacaktı. Üretime verilmeyen bu destek, bize gıda enflasyonu olarak geri dönüyor. Çiftçimizin kazanmadığı, tüketicimizin alamadığı bu ucube sistem, tüm sorunların asıl sebebidir. Tüm veriler gösteriyor ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, çiftçiyi batıran bir sistemdir" dedi.