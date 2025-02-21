Tarımsal girdi fiyatları enflasyonu yüzde 32,49

Ekonomi Servisi

TÜİK, aralık ayında tarımsal girdi fiyatlarının aylık yüzde 2,13, yıllık yüzde 32,49 arttığını açıkladı. TÜİK, Aralık 2024 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,49 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 40,94 arttı.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,90 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,46 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 30,62 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 44,23 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 52,31 artış ile tohum ve dikim materyali, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,86 artış ile malzemeler oldu.