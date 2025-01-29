Tarımsal girdi maliyetleri hızlandı Öngörülemezlik üreticiyi zorluyor

BirGün/ANKARA

Tarımsal üretimde maliyet artışları hızlandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre çiftçilerin üst gübre olarak kullandığı gübreler bir ayda yüzde 10 oranında arttı. Son bir yılda elektrikte yüzde 30,4, tarım ilacında yüzde 34,3, tohumda yüzde 40’lara, sulama ücretlerinde ise yüzde 100’lere varan oranda artış yaşandı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışın üreticilere etkisini değerlendirdi.

"Sofralarımızdan 3 öğün gıda eksik olmasın diye, kar kış, sıcak soğuk demeden çalışan ve üreten çiftçilerimizin girdi maliyetleri sürekli artıyor" diyen Bayraktar, "Tarımsal girdi fiyatlarının sürekli olarak artması üreticilerimizin maliyetini artırırken, bu durum doğrudan gıda fiyatlarına da yansıyor. Üreticilerimiz buğday ve arpa gibi kışlık hububatlarda üst gübreleme hazırlığındadırlar. Çiftçilerimizin üst gübre olarak en çok kullandığı gübreler olan ÜRE ve amonyum nitrat gübresi yalnızca son bir ayda yüzde 10 oranında arttı" ifadelerini kullandı.

BİR AYDA HIZLANDI

Bayraktar, taban gübrelemesinde en çok tercih edilen gübrelerden DAP gübresinin fiyatı bir önceki aya göre yüzde 3,8, 20.20.0 kompoze gübresinin fiyatı ise yüzde 5,2 oranında artış gösterdiğini açıkladı. Ayrıca hayvancılıkta kullanılan besi yemi fiyatı son bir ayda yüzde 3,5 oranında artarken süt yemi fiyatı ise yüzde 3,2 yükseldiğini belirtti.

ÖNGÖRÜLEMEZLİK ZORA SOKUYOR

Son bir yılda diğer tarımsal girdilerde yaşanan fiyat artışlarına dikkat çeken Bayraktar, son bir yılda elektrikte yüzde 30,4, tarım ilacında yüzde 34,3, tohumda yüzde 40’lara, sulama ücretlerinde ise yüzde 100’lere varan oranda zamlandığını ifade etti.

Bayraktar, "Tarımsal işletmelerin en önemli girdi kalemlerinin fiyatlarında meydana gelen bu değişkenlik ve öngörülemezlik Türk çiftçisini zora sokuyor. Girdi fiyatlarına gelen her zam doğrudan gıda fiyatlarını, yani tüketicilerimizi de etkiliyor. Tarımsal girdiler ülkemizin gıda güvencesi ile doğrudan ilgilidir. Bu sebeple, girdi piyasalarında yaşanan fiyat hareketleri, ilgili kurumlarca sıkı denetlenmelidir. Alım fiyatları belirlenirken artan maliyetler dikkate alınmalı ve üreticilerimizin mağduriyeti önlenmelidir" diye konuştu.