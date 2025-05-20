Tarımsal girdi maliyetlerinde yıllık artış yüzde 30

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 29,73 arttı, aylık yüzde 1,80 arttı.

Tarım-GFE'de (2020=100), 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,16 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,08 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,15 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,10 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,53 artış gerçekleşti.

VETERİNER HARCAMALARI ZİRVEDE

Mart 2025 verilerine göre, Tarım-Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) alt kalemlerinin yıllık değişim oranları şu şekilde oldu:

Enerji ve yağlayıcılar: %16,46

%16,46 Tarımsal ilaçlar: %19,52

%19,52 Binalar: %22,65

%22,65 Makine bakım masrafları: %25,07

%25,07 Bina bakım masrafları: %27,92

%27,92 Gübre ve toprak geliştiriciler: %28,53

%28,53 Hayvan yemi: %29,05

%29,05 Tarım-GFE genel endeksi: %29,73

%29,73 Malzemeler: %35,23

%35,23 Tohum ve dikim materyali: %41,55

%41,55 Diğer mal ve hizmetler: %43,54

%43,54 Veteriner harcamaları: %55,87

ENERJİ MALİYETLERİNDE DÜŞÜŞ

Mart 2025 dönemine ait Tarım-Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) alt gruplarının aylık değişim oranlarına bakıldığında ise enerji ve yağlayıcılar yüzde 1,17 azalışla dikkat çekti. En yüksek maliyet artışı ise aylık yüzde 4,31 ile veteriner harcamalarında yaşandı.