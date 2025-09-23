Tarımsal girdiler her ay katlanarak artıyor

Gıda enflasyonunun en önemli etkenlerinden olan tarımsal girdide yükseliş sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Buna göre, endeks temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,68, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,22, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,22 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 31,83 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,92, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,29 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 34,33, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,57 yükseliş görüldü.

Yıllık Tarım-GFE’ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Temmuzda yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar yüzde 18,19 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 18,32 ile enerji ve yağlayıcılar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 63,52 ile veteriner harcamaları, yüzde 50,24 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kayıtlara geçti. Aylık Tarım-GFE’ye göre 9 alt grup daha düşük ve 2 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Temmuzda bir önceki aya göre, artışın düşük gerçekleştiği alt gruplar yüzde 1,24 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 1,31 ile binalar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 9,89 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 5,76 ile enerji ve yağlayıcılar olarak hesaplandı.

SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Öte yandan tarımsal girdideki artış trendi, şubattan bu yana kesintisiz bir şekilde sürüyor. 2025’in ilk ayında yüzde 30,49 olarak gerçekleşen yıllık tarımsal girdi endeksi, Şubat 2025’te yüzde 28,92’ye gerilemişti. Bu gerilemenin ardından Mart 2025’te yüzde 29,73’e yükselen yıllık tarımsal girdi enflasyonu, Nisan 2025’te yüzde 30,12’ye, Mayıs 2025’te ise yüzde 31,8’e çıkmıştı. Haziran 2025’te yüzde 33,88’e ulaşan yıllık tarımsal enflasyon, yükselmeye devam ederek Temmuz 2025’te de yüzde 34,22 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında gerçekleşen yüzde 34,22 seviyesi, aynı zamanda yıllık endeksin Ağustos 2024’ten bu yana ulaştığı en yüksek seviyeyi oluşturdu. Ağustos 2024’te endeks, yüzde 33,25 seviyesine ulaşmıştı.

BUĞDAYA BİLE İCRA GELDİ

Tarımsal girdi endeksi yükseliş göstermeye devam ederken üreticinin içinde bulunduğu kriz de derinleşiyor. Bir şahsa ait, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) ait bin 323 ton buğdaya haciz geldi. Sahip olduğu depolar yetersiz kalınca tarla kiralayarak açığa buğday stoklayan TMO’nun, şahıslara da kiralama imkânı sağladığı da gelen icra ile ortaya çıktı.