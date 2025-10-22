Tarımsal kökenli yakıtta üretim kapasitesi daraldı

Tarımsal kökenli yakıt biyoetanolde harmanlama oranları tartışılıyor. Petrolle harmanlanarak karbon salınımını azaltan ve ithalatı düşüren yakıt için Biyoetanol Üreticileri Derneği çeğrıda bulundu. Dünyada yakıt katkısı olarak benzinle harmanlanan biyoetanol, mısır, şeker pancarı, şeker kamışı ve tarım ürünlerinin atıklarından üretiliyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde benzin türevlerine yüzde 5 ila yüzde 10 oranında karıştırılan biyoetanol, Türkiye’de yüzde 2 oranında harmanlanıyor. Biyoetanol Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı Vedat Aydınoğlu, üretimde kapasite kullanımının azaldığını ifade ederek “Bu harmanlama oranıyla yıllık 215 bin metreküplük üretim kapasitemizin 150 bin metreküplük bir bölümünü kullanabiliyoruz" dedi.

Üreticilerin üretim kapasitesi 215 bin metreküpü aşarken yıllık kullanımın 150 bin metreküp civarında kaldığının altını çizen Aydınoğlu, "Tarımsal kökenli olan biyoetanol ülkemizde ağırlıkla mısırdan ve şeker pancarından üretiliyor. Oktan oranı yüksek olduğu için motor sporlarında performans amaçlı olarak da kullanılan biyoetanol, karıştırıldığı oranda araç performansını olumlu etkileyecek, yakıt verimliliğini artıracaktır” diye konuştu.